Charter let iz Dubaija s 166 putnika sletio u Zagreb: Nastavlja se evakuacija Hrvata s Bliskog istoka

Charter let koji su organizirali Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u subotu je u ranim jutarnjim satima iz Dubaija sletio u Zagreb. U avionu je bilo 166 putnika s Bliskog istoka, među kojima je većina hrvatskih državljana, potvrđeno je iz službenih izvora.

Ovim letom nastavljen je povratak hrvatskih građana iz regije zahvaćene sukobom između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana. Do sada se iz tog područja vratilo gotovo 600 hrvatskih državljana koji su se ondje zatekli u trenutku eskalacije sukoba.

Prema najavama, još jedan avion s hrvatskim državljanima trebao bi u subotu navečer stići u Zagreb iz Rijada.