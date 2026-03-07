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ZBOG SUKOBA

Charter let iz Dubaija s 166 putnika sletio u Zagreb: Nastavlja se evakuacija Hrvata s Bliskog istoka

Ovim letom nastavljen je povratak hrvatskih građana iz regije zahvaćene sukobom između Sjedinjenih Američkih Država

Okupljanje u Hrvatskom Veleposlanstvu u Dohi. Platforma X

Z. V.

7.3.2026

Charter let koji su organizirali Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u subotu je u ranim jutarnjim satima iz Dubaija sletio u Zagreb. U avionu je bilo 166 putnika s Bliskog istoka, među kojima je većina hrvatskih državljana, potvrđeno je iz službenih izvora.

Ovim letom nastavljen je povratak hrvatskih građana iz regije zahvaćene sukobom između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana. Do sada se iz tog područja vratilo gotovo 600 hrvatskih državljana koji su se ondje zatekli u trenutku eskalacije sukoba.

Prema najavama, još jedan avion s hrvatskim državljanima trebao bi u subotu navečer stići u Zagreb iz Rijada.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u međuvremenu je razgovarao s kuvajtskim ministrom vanjskih poslova, šeikom Džarahom Džaberom Al-Ahmadom Al-Sabahom.

Radman je na platformi X poručio da je tijekom razgovora izrazio saučešće porodicama poginulih u nedavnim napadima te iskazao solidarnost s Kuvajtom, uz zahvalnost toj zemlji na pomoći koju je pružila hrvatskim državljanima.

# EVAKUACIJA
# LETOVI
# HRVATSKA
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