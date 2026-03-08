Navala na benzinske pumpe u Crnoj Gori nakon upozorenja naftnih kompanija

Na benzinskim pumpama u Crnoj Gori stvorile su se velike gužve nakon što je tokom dana tamošnje Udruženje naftnih kompanija Crne Gore (UNKCG) upozorilo na ozbiljan rizik od prekida opskrbe gorivom u zemlji, prenose Vijesti.me.

Prema tvrdnjama Udruženja, nakon početka krize na Bliskom istoku cijena nafte, a naročito eurodizela kod dobavljača, veća je za 30 posto od cijena po kojima se gorivo trenutno prodaje u Crnoj Gori.

Problem s državnom uredbom

Udruženje navodi da problem predstavlja postojeća državna uredba kojom se svake dvije sedmice vrši obračun maksimalnih maloprodajnih cijena u Crnoj Gori te da ona ne prati dinamiku promjena na međunarodnom tržištu.

- U takvim okolnostima razlika između nabavnih i prodajnih cijena rapidno se povećava, što neminovno stvara ozbiljne financijske gubitke za kompanije i dovodi do poremećaja u lancima opskrbe - saopćilo je Udruženje naftnih kompanija Crne Gore.

Ministarstvo demantira nestašicu

S druge strane, crnogorsko Ministarstvo energetike i rudarstva tvrdi da nestašice naftnih derivata nema niti postoji rizik od poremećaja u opskrbi tržišta.

U saopćenju navode da najveći broj benzinskih postaja u zemlji nastavlja redovno i nesmetano opskrbljivanje te da su raspoložive količine goriva dovoljne za uredno funkcioniranje tržišta.