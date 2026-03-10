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TENZIJA

Gradonačelnik Novog Sada: Novosađani šokirani neistinama koje je iznio Tony Cetinski

Cetinski je istaknuo je i da njegova odluka nije usmjerena protiv publike u Srbiji, nego da ju je donio iz poštovanja prema tuđoj patnji

Gradonačelnik Novog Sada odgovorio Toniju Cetinskom. Pixsell

D. H.

10.3.2026

Graodnačelnik Novog Sada Žarko Mićin oglasio se nakon što je Tony Cetinski otkazao koncert koji je trebao biti održan u novosadskom SPENS-u.

Podsjetimo, udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvale su hrvatske glazbenike da otkažu ili izmjeste najavljene koncerte u dvorani SPENS u Novom Sadu. Upozorili su da je ta dvorana nakon okupacije Vukovara 1991. služila kao logor za hrvatske branitelje i civile, gdje su mnogi bili mučeni, zlostavljani i ponižavani.

Cetinski je saopštio da je odluku o otkazivanju koncerta nakon što je posljednjih dana čuo brojna svjedočanstva ljudi kojima ta dvorana budi teške uspomene. Istaknuo je i da njegova odluka nije usmjerena protiv publike u Srbiji, nego da ju je donio iz poštovanja prema tuđoj patnji i želje da glazba ostane izvan političkih podjela.

Reakcija novosadskog gradonačelnika

Istovremeno, novosadski gradonačelnik tvrdi da je SPENS bio prihvatni centar za izbjeglice iz Hrvatske, a ne logor.

"Zgrožen i šokiran sramotnim neistinama koje je iznio pjevač Tony Cetinski, a koje bacaju ljagu na Novi Sad, obratio mi se velik broj Novosađana nudeći nepobitne dokaze da je SPENS bio prihvatni centar za izbjeglice iz Hrvatske, a ne nikakav logor, kako je pjevač naveo u obrazloženju otkazivanja koncerta.

Na fotografijama koje su građani dostavili jasno se vide traktori sa srpskim izbjeglicama te djeca koja su privremeni smještaj, nakon bijega iz Hrvatske, pronašla pod krovom SPENS-a", napisao je Mićin. 

"Novosađani poručuju da će odlučno braniti čast svoga grada"

"Uz fotografije su naglasili da su zgroženi širenjem laži o Novom Sadu te istaknuli da je njihov grad od osnutka bio grad otvorenog srca - multinacionalna i multikonfesionalna sredina koja je uvijek pružala ruku podrške, suosjećanja i ljubavi svima u nevolji.

Novi Sad će, navode, uvijek biti grad koji se ponosi svojom poviješću, dobrotom i humanošću svojih građana. Uvijek je bio i bit će grad koji pomaže svima kojima je pomoć potrebna, zajednica koja se ponosi svojom multikulturalnošću i tolerancijom.

Poručuju i da će odlučno braniti čast i dostojanstvo svoga grada od svih koji lažima pokušavaju Novi Sad uvući u, kako navode, opskurne aktivnosti širenja mržnje i netolerancije. Na kraju su još jednom pozvali Tonyja Cetinskog da se ispriča građanima Novog Sada i Srbije, ali i Hrvatske zbog širenja neistina", dodao je. 

# TONY CETINSKI
# NOVI SAD
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