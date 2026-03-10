Nakon što su joj procurili eksplicitni snimci, Mirjana Pajković našla novo zanimanje: Otvara OnlyFans

Bivša državna sekretarica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Mirjana Pajković otvorila je profil na platformi OnlyFans.
Ovu odluku najavila je putem svog Instagrama objavivši provokativan video snimljen u jacuzziju.
Na objavljenom snimku vide se ženske noge u vodi, dok se u pozadini čuje muški glas koji govori: "Nakon političke, nezakonite odluke, nakon nezakonite odluke, tako da".
Uz video je Pajković postavila i nekoliko pitanja upućenih javnosti. "Je li se pisalo išta o političkim, državničkim odlukama iz jacuzzija?" i "Ako se tajne o sigurnosti čuju u jacuzziju, ostaju li tajne ili mogu na", napisala je, nakon čega je dodala poveznicu koja vodi na njen profil na platformi OnlyFans.
U narednoj objavi na Instagram storyju poručila je: "A nekad sam ovo arhivirala zbog tuđih uvjerenja i opet nisam valjala".
Nakon toga ponovo je podijelila fotografiju iz jacuzzija uz link prema svom OnlyFans profilu, gdje koristi nadimak "Seksi advokatica".
Podsjetimo, javnost u Crnoj Gori ranije je potresla afera nakon što su se pojavili eksplicitni snimci Mirjane Pajković, koja je u tom periodu obavljala funkciju generalne direktorice Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore.
Objavljivanje snimaka izazvalo je brojne reakcije u političkom vrhu i javnosti.
Pajković je za objavljivanje spornih snimaka optužila bivšeg savjetnika predsjednika Crne Gore Dejana Vukšića, protiv kojeg je podnijela krivičnu prijavu.
Vukšić je te optužbe odbacio, navodeći da je sporni sadržaj vidio tek nakon što se nezakonito pojavio na društvenim mrežama.
Nedugo nakon izbijanja afere, Vukšić je podnio ostavku na funkciju savjetnika predsjednika Jakova Milatovića, dok je Pajković nekoliko dana kasnije također podnijela ostavku na svoju poziciju, navodeći da su razlozi za takvu odluku privatne prirode.