Nakon što su joj procurili eksplicitni snimci, Mirjana Pajković našla novo zanimanje: Otvara OnlyFans

Bivša državna sekretarica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Mirjana Pajković otvorila je profil na platformi OnlyFans.

Ovu odluku najavila je putem svog Instagrama objavivši provokativan video snimljen u jacuzziju.

Na objavljenom snimku vide se ženske noge u vodi, dok se u pozadini čuje muški glas koji govori: "Nakon političke, nezakonite odluke, nakon nezakonite odluke, tako da".

Uz video je Pajković postavila i nekoliko pitanja upućenih javnosti. "Je li se pisalo išta o političkim, državničkim odlukama iz jacuzzija?" i "Ako se tajne o sigurnosti čuju u jacuzziju, ostaju li tajne ili mogu na", napisala je, nakon čega je dodala poveznicu koja vodi na njen profil na platformi OnlyFans.