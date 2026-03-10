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POTJERNICA ZA NJIM

Mirjana Pajković saslušana u podgoričkom Tužilaštvu: Utvrđuje se je li pomagala odbjeglom Drecunu

Predmet u tom tužilaštvu, prema istim informacijama, formiran je nakon što su se na internetu pojavili eksplicitni snimci

Mirjana Pajković. Screenshot / TV Vijesti

A. O.

10.3.2026

Bivša sekretarica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Mirjana Pajković saslušana je u podgoričkom Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) jer utvrđuju ima li elemenata krivičnog djela pomoć počiniocu nakon krivičnog djela, nezvanično je saopćeno "Vijestima".

Predmet u tom tužilaštvu, prema istim informacijama, formiran je nakon što su se na internetu pojavili eksplicitni snimci na kojima je navodno Pajković sa odbjeglim Nikolom Drecunom, pišu Vijesti.me.

Za Drecunom je raspisana međunarodna potjernica, zbog dvostrukog ubistva na Cetinju i ranjavanja tri osobe. 

Pajković je zbog toga saslušana u petak 6. marta u policiji, saopćeno je tada iz Uprave policije Crne Gore.

# CRNA GORA
# MIRJANA PAJKOVIĆ
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