Srbija ima avion koji je jedini u Evropi s hipersoničnim udarnim sposobnostima, to nemaju ni američki lovci

U iznenađujućem razvoju događaja, Srbija se pojavila kao korisnik kineske supersonične rakete CM-400. Oružje je integrisano u srbijanske MiG-29 Fulcrums iz sovjetskog doba, koji su prošli kroz razne nadogradnje. Ova balkanska država vjerovatno posjeduje raketne kapacitete koji nemaju premca u Evropi (barem izvan Rusije), piše portal The War Zone. Fotografije koje prikazuju borbeni avion MiG-29 srbijanskog ratnog vazduhoplovstva kako leti sa dvije balističke rakete CM-400AKG, isporučene iz Kine, ukazuju na to da je ova služba postala drugi strani operater ovog tipa rakete, a nabavka je revolucionirala prethodno vrlo ograničene udarne sposobnosti aviona. Brzina rakete, koja može premašiti 6 maha, čini srbijanski MiG-29 prvim lovcima u Evropi sa hipersoničnim udarnim sposobnostima. CM-400AKG je raketa zrak-zemlja bazirana na raketi SY400 i ima težinu od 910 kilograma, što omogućava da dvije nose čak i vrlo laki lovci poput JF-17, za koji je prvobitno dizajnirana. Kontradiktorni izvještaji ukazuju na domet angažmana između 240 i 400 kilometara, potencijalno zavisno o varijanti. Ovaj tip rakete koristi inercijalnu navigaciju, satelitsku navigaciju i pasivno radarsko navođenje, a može biti opremljen i infracrvenim/televizijskim tragačem, piše Military Watch Magazine. MiG-29 kao nijedan drugi lovac Srbija je naslijedila mali broj lovaca MiG-29 od jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva, a dodatne lovce je dobila kao pomoć od Bjelorusije i Rusije tokom 2000-ih i 2010-ih. Značajno je da nijedan drugi tip lovaca u Evropi nema integrisane rakete vazduh-zemlja sposobne za djelovanje hipersoničnim brzinama, uključujući lovce američkog ratnog vazduhoplovstva raspoređene u bazama širom kontinenta. Iako su lokalni izvori 2025. godine izvijestili da su ruske vazduhoplovne snage integrisale hipersonične rakete vazduh-zemlja, moguće zasnovane na krstarećim raketama Zirkon, na svoje lovce pete generacije Su-57, to ostaje nepotvrđeno. Srbijanski MiG-29 imaju radare koji zaostaju nekoliko generacija za najsavremenijim tehnologijama, što je ozbiljno ograničilo njihov potencijal za borbu u zraku. Integracija CM-400AKG značajno poboljšava njihove borbene potencijale kako bi se kompenzirali drugi nedostaci. Budući da se rakete ispaljuju korištenjem podataka o ciljanju koje pružaju vanjski senzori, starost radara MiG-29 neće utjecati na performanse, smatra MWM.

MiG-29 . Screenshot MiG-29 . Screenshot

Ranije se nagađalo da je Ministarstvo odbrane Srbije možda namjeravalo penzionisati MiG-29 ratnog zrakoplovstva, jer je u aprilu 2024. godine objavljeno da je Ministarstvo finaliziralo ugovor o nabavci borbenih aviona Rafale iz Francuske. Rafalei prodani Srbiji bit će značajno degradirani, a njihov primarni tip rakete zrak-zrak, Meteor, neće biti ponuđen zemlji. Smatralo se da je na izbor Rafalea uveliko utjecali politički faktori i planovi Beograda za daljnju integraciju u Evropsku uniju. Evropski pritisak bio je primarni faktor koji je ograničavao nabavke odbrane iz Rusije, uključujući nabavke sistema protivvazdušne odbrane dugog dometa S-300 ili S-400 koji su ranije bili planirani, i iako se zemlja suočila sa značajnim pritiskom da ne nabavlja kinesko naoružanje, ovo se smatra manje spornom odlukom u Evropi zbog mnogo većeg intenziteta sukoba Evropske unije sa Rusijom. Kineski sistem protivvazdušne odbrane HQ-22 je stoga odabran kao alternativa za S-300 i S-400, što predstavlja važnu prekretnicu u prethodno ograničenim odbrambenim vezama između dvije zemlje.

Lanser raketa zemlja-vazduh iz kineskog sistema HQ-22, Vojska Srbije . MWA Lanser raketa zemlja-vazduh iz kineskog sistema HQ-22, Vojska Srbije . MWA

Izvještava se da su pakistanske zračne snage koristile CM-400AKG za napad na indijske snage u maju 2025. godine, uzrokujući više žrtava, iako to još uvijek nije potvrđeno. U kombinaciji sa sposobnošću MiG-29 da polijeće sa kratkih ili improviziranih aerodroma, što im omogućava da se rasprše i što ih čini vrlo teškim za neutralizaciju iz zraka, raketa pruža asimetrično sredstvo za izazivanje NATO snaga u slučaju novog regionalnog sukoba. Odluka o modernizaciji MiG-29 novim kineskim raketama ukazuje na to da će avioni vjerovatno ostati u upotrebi u doglednoj budućnosti i mogla bi navesti srbijansko Ministarstvo odbrane da finansira daljnje nabavke aviona iz ogromnih ruskih viškova. Integracija rakete mogla bi privući i pažnju drugih korisnika MiG-29, kao što su Alžir, Mjanmar, Bjelorusija i Turkmenistan, što bi ih navelo da razmotre sličnu nabavku iz Kine kako bi poboljšali svoje borbene avione.

Portal TWZ prenio je objavu Petra Vojinovića, novinara za odbranu iz Beograda, koji je podsjetio na izjavu načelnika Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović koji je kazao prošlog mjeseca da „u vazdušnoj komponenti imamo oružje sličnog maksimalnog dometa i ubojitosti [kao i raketni artiljerijski sistem PULS].“ Mojsilović je mislio na PULS (Precizni i univerzalni lansirni sistem) izraelske proizvodnje, budući da ga je srbijanska vojska nedavno uvela.

Štaviše, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je aludirao na uvedene vojne sposobnosti, rekavši: „...ljudi nisu mogli ni sanjati o svemu što imamo, svemu što stičemo, nisu mogli ni sanjati.“ O raketi CM-400 U slučaju CM-400, raketa navodno leti relativno visokom balističkom putanjom, pogonjena svojim raketnim motorom na čvrsto gorivo. Zatim se kreće prema meti pod strmim uglom spuštanja. Iako može biti u stanju dinamički manevrirati tokom svoje završne faze napada, kako bi napadala brodove u pokretu, koliko znamo, ne leti niskom putanjom. Što se tiče ciljeva, raketa je široko opisivana kao protivbrodska raketa, posebno kao "ubica nosača". U stvari, osnovno oružje može se konfigurirati i kao protivzrakasta raketa, a pretpostavlja se da ima i sposobnost napada na kopnene ciljeve koji ne emituju zračenje. U zavisnosti od različitih ciljeva, CM-400 može imati ugrađene različite glave tragača. Sve verzije imaju inercijalni sistem navođenja s korekcijom Globalnog navigacijskog satelitskog sistema (GNSS). Za terminalnu fazu, oslanja se na infracrveni/optoelektronski tragač za napad na pomorske ciljeve ili pasivni radarski tragač za uklanjanje elektromagnetnih emitera. Vjerovatna kružna greška (CEP) za protivzrakastu verziju se navodi da je 16-33, a smanjena na 16 stopa ili manje za protivbrodsku verziju.