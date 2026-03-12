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CRNA GORA

U ratnoj zoni na Bliskom istoku najmanje 40 crnogorskih pomoraca

Nije isključena mogućnost da se određeni broj crnogorskih pomoraca nije registrirao putem platforme

Ratni sukobi. Kurdistan24

FENA

12.3.2026

Crnogorskoj vladi do danas se putem platforme za hitnu registraciju prijavilo 40 crnogorskih pomoraca koji se nalaze u regiji Hormuškog tjesnaca, Perzijskog i Omanskog zaljeva, području koje su Međunarodna federacija transportnih radnika (ITF) i Međunarodni foruma za pregovaranje (IBF) proglasili ratnim.

Kako je priopćilo crnogorsko Ministarstvo pomorstva, platforma za hitnu registraciju pokrenuta je radi pravodobnog prikupljanja informacija i održavanja kontakta s pomorcima koji se nalaze u potencijalno ugroženim područjima, te navode da im je sigurnost njihovih pomoraca apsolutni prioritet.

- Na brodovima kompanije MSC nalazi se 21 član posade na teretnim brodovima i sedam naših pomoraca na putničkom brodu u luci Dubai, dok se na brodovima kompanije MOL nalazi osam crnogorskih pomoraca - priopćeno je iz Ministarstva pomorstva.

Oni nisu isključili mogućnost da se određeni broj crnogorskih pomoraca nije registrirao putem platforme ili da nisu bili u mogućnosti to učiniti, zbog čega se, kako navode, podaci kontinuirano ažuriraju u suradnji s kompanijama i agencijama.

- Situacija se pomno prati na dnevnoj razini u suradnji s međunarodnim pomorskim organizacijama i relevantnim institucijama. Ministarstvo pomorstva je u stalnom kontaktu s našim pomorcima, između ostalog i putem posebne komunikacijske grupe, što omogućuje razmjenu informacija u realnom vremenu - priopćeno je.

Crnogorska vlada navela je da je od eskalacije sukoba na Bliskom istoku organizirala dva izvanredna leta, putem kojih je evakuirano ukupno 210 osoba, te da se za povratak u Crnu Goru prijavilo se još 215 ljudi koji se nalaze na Bliskom istoku, podsjeća Hina.

# CRNA GORA
# BLISKI ISTOK
# POMORCI
# MINISTARSTVO POMORSTVA CRNE GORE
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