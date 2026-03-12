U ratnoj zoni na Bliskom istoku najmanje 40 crnogorskih pomoraca

Crnogorskoj vladi do danas se putem platforme za hitnu registraciju prijavilo 40 crnogorskih pomoraca koji se nalaze u regiji Hormuškog tjesnaca, Perzijskog i Omanskog zaljeva, području koje su Međunarodna federacija transportnih radnika (ITF) i Međunarodni foruma za pregovaranje (IBF) proglasili ratnim.

Kako je priopćilo crnogorsko Ministarstvo pomorstva, platforma za hitnu registraciju pokrenuta je radi pravodobnog prikupljanja informacija i održavanja kontakta s pomorcima koji se nalaze u potencijalno ugroženim područjima, te navode da im je sigurnost njihovih pomoraca apsolutni prioritet.

- Na brodovima kompanije MSC nalazi se 21 član posade na teretnim brodovima i sedam naših pomoraca na putničkom brodu u luci Dubai, dok se na brodovima kompanije MOL nalazi osam crnogorskih pomoraca - priopćeno je iz Ministarstva pomorstva.

Oni nisu isključili mogućnost da se određeni broj crnogorskih pomoraca nije registrirao putem platforme ili da nisu bili u mogućnosti to učiniti, zbog čega se, kako navode, podaci kontinuirano ažuriraju u suradnji s kompanijama i agencijama.

- Situacija se pomno prati na dnevnoj razini u suradnji s međunarodnim pomorskim organizacijama i relevantnim institucijama. Ministarstvo pomorstva je u stalnom kontaktu s našim pomorcima, između ostalog i putem posebne komunikacijske grupe, što omogućuje razmjenu informacija u realnom vremenu - priopćeno je.

Crnogorska vlada navela je da je od eskalacije sukoba na Bliskom istoku organizirala dva izvanredna leta, putem kojih je evakuirano ukupno 210 osoba, te da se za povratak u Crnu Goru prijavilo se još 215 ljudi koji se nalaze na Bliskom istoku, podsjeća Hina.