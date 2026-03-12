Hrvatski vojnik evakuisan iz Libana: Iz ratne zone izvučen s njemačkim vojnicima

Hrvatski vojnik danas je sigurno evakuiran iz mirovne misije Ujedinjenih naroda UNIFIL u Libanu. Povlačenje pripadnika Hrvatske vojske iz ratne zone provedeno je u sklopu operacije izvlačenja njemačkih vojnika koju je organizirala Savezna Republika Njemačka.

Nakon evakuacije iz Libana, hrvatski vojnik večeras je sletio u francuski grad Orlean, odakle će se u narednom periodu vratiti u Hrvatsku.

Podrška za izvlačenje

Potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar odbrane Ivan Anušić ranije je zatražio i dobio podršku njemačkog ministra odbrane Borisa Pistorijusa za sigurno povlačenje hrvatskog vojnika u koordiniranoj operaciji evakuacije iz Libana.

Ministar Anušić u saopćenju je javno zahvalio ministru Pistorijusu na pruženoj pomoći, naglasivši da je riječ o jednom od trenutno najzahtjevnijih kriznih područja u svijetu.

- Njemačka podrška Hrvatskoj odraz je bliskog partnerstva te savezničkog uvažavanja i solidarnosti koje proizlaze iz političkih odnosa na razini naših vlada, ali i naših ministarstava odbrane - poručio je Anušić.

Planirano povlačenje iz Iraka

Nakon što je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović prošle sedmice naredio načelniku Glavnog štaba Oružanih snaga Hrvatske pokretanje povlačenja hrvatskih vojnika iz Libana i Iraka, Ministarstvo odbrane pokrenulo je sve potrebne formalne procedure bez kojih evakuacija ne bi bila moguća, navodi se u saopćenju.

Istovremeno su započeti i formalni postupci za izvlačenje sedmorice hrvatskih vojnika iz NATO misije u Iraku. Ta operacija bit će provedena kada se steknu sigurnosni uslovi za njihovu evakuaciju.

- Kada hrvatski vojnici budu evakuirani iz Iraka, o tome ćemo obavijestiti javnost - poručili su iz Ministarstva odbrane.