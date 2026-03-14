Otrovna riba u susjedstvu: Konzumacija može biti smrtonosna

Stručnjaci upozoravaju da je riječ o iznimno opasnoj vrsti čija konzumacija može biti smrtonosna. Naime, ova riba sadrži tetrodotoksin, vrlo snažan otrov koji može izazvati teške zdravstvene tegobe, a u nekim slučajevima i smrt.

Otrovna i invazivna riba srebrenopruga napuhača (Lagocephalus sceleratus) ponovno je ulovljena u Jadranu. Najnoviji primjerak ulovljen je jučer kraj Splita, dok je prije nekoliko dana zabilježen i ulov na južnom Jadranu.

Ribare i građane pozivaju na oprez. Ako se napuhača ulovi, preporučuje se oprezno rukovanje i izbjegavanje izravnog kontakta, jer osim što je otrovna, ima i snažnu čeljust s vrlo oštrim zubima, pa njezin ugriz može uzrokovati ozbiljne ozljede.

Još uvijek relativno rijetka u Jadranu

Iako je još uvijek relativno rijetka u Jadranu, stručnjaci pretpostavljaju da bi se njezina brojnost u budućnosti mogla povećavati. Uz nju, u našem moru sve je prisutnija i vatrenjača (Pterois miles), invazivna vrsta koja je već brojna u južnom i srednjem Jadranu.

Širenje takvih vrsta dio je šireg procesa koji znanstvenici nazivaju tropikalizacija mora, odnosno postupna promjena sastava morskih vrsta zbog dolaska organizama iz toplijih mora.

Stručnjaci pozivaju građane i ribare da prijave svaki ulov ili susret s ovom ribom, jer je praćenje njezine pojavnosti važno za razumijevanje promjena u Jadranu.