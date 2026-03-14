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HRVATSKA

Požar iznad Makarske zahvatio borovu šumu, u gašenju učestvuje 50 vatrogasaca i kanader

Prema navodima vatrogasaca, požar se širi pod utjecajem vjetra, ali za sada ne ugrožava stambene objekte

Krešimir Žanetić / Index.hr

Anadolija

14.3.2026

Požar koji je zahvatio borovu šumu i nisko rastinje izbio je na području Velikog brda iznad Makarske u Hrvatskoj, a u njegovom gašenju učestvuje oko 50 vatrogasaca uz podršku jednog kanadera, saopćila je vatrogasna služba u Splitu.

Prema navodima vatrogasaca, požar se širi pod utjecajem vjetra, ali za sada ne ugrožava stambene objekte.

Vatrogasne ekipe nalaze se na terenu i pokušavaju staviti požar pod kontrolu.

Iz vatrogasne službe navode da bi požar mogao biti stavljen pod kontrolu do večernjih sati.

# HRVATSKA
# MAKARSKA
# POŽAR
# VATROGASCI
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