Požar iznad Makarske zahvatio borovu šumu, u gašenju učestvuje 50 vatrogasaca i kanader

Požar koji je zahvatio borovu šumu i nisko rastinje izbio je na području Velikog brda iznad Makarske u Hrvatskoj, a u njegovom gašenju učestvuje oko 50 vatrogasaca uz podršku jednog kanadera, saopćila je vatrogasna služba u Splitu.

Prema navodima vatrogasaca, požar se širi pod utjecajem vjetra, ali za sada ne ugrožava stambene objekte.

Vatrogasne ekipe nalaze se na terenu i pokušavaju staviti požar pod kontrolu.

Iz vatrogasne službe navode da bi požar mogao biti stavljen pod kontrolu do večernjih sati.