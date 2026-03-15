Kako se Porfirije branio u postupku za mobing nad sveštenikom: Nisam bio njegov poslodavac

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije Perić saslušan je kao svjedok u postupku koji je pred Radnim i socijalnim sudom u Ljubljani vođen po tužbi sveštenika Željka Lubarde protiv SPC, odnosno Crkvene opštine Ljubljana, zbog optužbi za zlostavljanje na radu. Iz zapisnika sa ročišta, u koji je portal Nova.rs imao uvid, vidi se da je Porfirije tokom saslušanja negirao da je imao bilo kakvu ulogu u pritiscima na Lubardu i da je odgovornost za radni odnos sveštenika prebacio na crkvenu opštinu u Ljubljani.

S druge strane, Željko Lubarda tvrdi da njegovo svjedočenje nije imalo skoro nikakvog uticaja na presudu, budući da je velika većina njegovih navoda bila kontradiktorna sa pisanim dokazima.

"Nisam bio njegov poslodavac"

Tokom saslušanja Porfirije je isticao da on kao mitropolit nije bio neposredni poslodavac Željka Lubarde, već da je za radni odnos sveštenika bila nadležna crkvena opština.

- Mislim da je u konkretnom slučaju poslodavac crkvena opština, a ne ja lično - naveo je Porfirije u svom iskazu pred sudom.

Na pitanje o odnosu sa Lubardom, Porfirije je rekao da su njihovi kontakti bili rijetki i da nikada nisu razgovarali o problemima.

- Sa gospodinom Lubardom sam se vidio samo nekoliko puta, ali nikada nismo razgovarali o nekim problemima - naveo je on.

Negirao pritiske i mobing

Porfirije je pred sudom negirao da je vršio bilo kakav pritisak na Lubardu ili da je učestvovao u navodnom zlostavljanju.

- Nikada se lično nisam obraćao gospodinu Lubardi niti sam na njega vršio pritisak da se preseli na teritoriju svoje parohije - rekao je.

Na pitanje o navodima da je Lubarda bio izložen mobingu, Porfirije je naveo da mu se sveštenik nikada nije obratio sa takvom žalbom.

- Nije mi se obraćao povodom problema - izjavio je.

Premještaj sveštenika "normalna praksa"

Govoreći o premještanju sveštenika, Porfirije je pred sudom istakao da je takva praksa uobičajena u crkvenoj organizaciji.

- Premještaj sveštenika je potpuno normalna stvar, jer sveštenik ima platu iz crkvene opštine - rekao je.

On je naveo da takve odluke predstavljaju dio redovne organizacije crkvenog života.

Distanciranje od slučaja pronevjere

Tokom saslušanja Porfirije se osvrnuo i na krivični postupak protiv sveštenika Perana Boškovića, koji je kasnije pravosnažno osuđen za pronevjeru crkvenog novca.

Na pitanje da li je spor sa Lubardom povezan sa tim slučajem, Porfirije je odgovorio: "To je apsurdno pitanje. Slučaj Perana Boškovića dogodio se prije nego što sam ja došao na tu funkciju."

Tvrdio da nikada nije imao namjeru da progoni Lubardu

Porfirije je na kraju saslušanja istakao da nikada nije imao namjeru da vrši pritisak ili progon nad sveštenikom.

- Nikada nisam imao namjeru da pravim anomaliju ili da nekoga progonim - rekao je u svom iskazu pred sudom.

Postupak pred Radnim i socijalnim sudom u Ljubljani vođen je u okviru radnog spora između Lubarde i SPC, odnosno Crkvene opštine Ljubljana, u kojem je sveštenik tvrdio da je bio izložen dugotrajnom zlostavljanju na radnom mjestu, navodi Nova.rs.

Sud za radne i socijalne sporove u Sloveniji ranije je pravosnažno utvrdio da je Željko Lubarda bio žrtva zlostavljanja na radu, koje je u sudskoj dokumentaciji opisano kao jedan od najtežih slučajeva mobinga u slovenačkoj praksi.

Kako je Lubarda naveo u razgovoru za Nova.rs, u sudskim spisima evidentirano je blizu 50 konkretnih radnji zlostavljanja, a upravo su ti nalazi bili osnova za kasnije pokretanje krivične prijave i optužnog prijedloga u Sloveniji zbog zlostavljanja sveštenika na radnom mjestu.

Slučaj je u međuvremenu dobio i krivičnopravni epilog, jer je slovenačko tužilaštvo podiglo optužni prijedlog zbog zlostavljanja na radu, čime je višegodišnji spor između sveštenika i crkvenih vlasti dobio i sudski nastavak pred krivičnim sudom.