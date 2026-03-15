Javnost uzburkana nakon poruke ruskog ambasadora: "Svima su poznati primjeri očiglednog nepoštovanja BiH"

Ruski ambasador Vasilj Nebenzja (Vasily Nebenzya) poručio je da Balkan nije bez razloga i dalje među temama na dnevnom redu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN), ističući pritom da je situacija u Bosna i Hercegovina i dalje složena.

- Duboko smo ubijeđeni da je nestabilnost u BiH rezultat dugogodišnje izrazito antisrpske politike zapadnih država koje potkopavaju dejtonski sistem balansiranja interesa - rekao je stalni predstavnik Rusije pri UN-u Vasilij Nebenzja.

- Samo dejtonski principi utemeljeni na formuli za ravnopravnost tri konstitutivna naroda i dva entiteta mogu osigurati neophodnu ravnotežu - kazao je Nebenzja za "Politiku“.

Nebenzja je rekao da su „svima poznati i primjeri očiglednog nepoštovanja BiH, kao i pokušaji miješanja u njene poslove".

- To uključuje i postavljanje njemačkog državljanina Kristijana Šmita (Christiana Schmidta) na mjesto visokog predstavnika u BiH, suprotno postojećim procedurama i bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti, kao i sve njegove kasnije aktivnosti - rekao je Nebenzja, inače poznat po skandaloznim istupima u Vijeću sigurnosti UN-a.

- Primarna uloga Vijeća sigurnosti UN je održavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji ostaje nesporna osnova, koju je odobrilo ovo tijelo za regulaciju situacije u BiH - naveo je.

Ruski diplomata navodi da Balkan nije slučajno region koji je i dalje aktivni dio agende Vijeća sigurnosti UN i dodaje da je složena situacija u BiH, kao i na Kosovu, koje prema njegovim navodima, ostaje najveće žarište.