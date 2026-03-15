Srbija savjetuje ljudima da ne putuju u Hrvatsku, Air Serbia uvodi nove letove za Brač

Dok Ministarstvo vanjskih poslova Srbije savjetuje građanima da u Hrvatsku putuju samo u slučaju prijeke potrebe, nacionalni avioprijevoznik Air Serbia širi ljetnu ponudu letova upravo prema toj destinaciji, piše Nova.rs.

Ministarstvo je nedavno ažuriralo svoj "semafor" za putovanja, na kojem je Hrvatska svrstana u narančastu zonu. To praktično znači preporuku građanima Srbije da u tu zemlju ne putuju ako to nije nužno.

Hrvatska u narančastoj kategoriji

Sistem "semafora" je tablica s procjenom sigurnosnog rizika za sve države svijeta, podijeljena u četiri razine, od sigurnih do visokorizičnih. Hrvatska se trenutno nalazi u narančastoj kategoriji zbog učestalijih incidenata, napetosti i nepovoljnih sigurnosnih okolnosti.

- Povodom najnovijih događanja u Republici Hrvatskoj i sve učestalijih incidenata, napetosti i nepovoljnih sigurnosnih okolnosti, preporučujemo državljanima Republike Srbije da u narednom periodu bez prijeke potrebe ne putuju u Republiku Hrvatsku - priopćilo je Ministarstvo.

Posebno se upozorava na organizovana putovanja, poput dolazaka sportskih ekipa i kulturnih izaslanstava, za koja se savjetuju dodatne konsultacije s nadležnim tijelima radi procjene sigurnosnih rizika.

Air Serbia širi letove

Ipak, gotovo istovremeno s državnim upozorenjem stigla je i vijest da Air Serbia planira proširenje letova prema Hrvatskoj. Glavni direktor Jiri Marek najavio je da će ovog ljeta pokrenuti dvije sedmične linije za otok Brač. Prodaja karata očekuje se uskoro, a ovo će biti sedmo odredište u Hrvatskoj u mreži srbijanskog avioprijevoznika.

Tokom ljetne sezone Air Serbia će imati do 38 sedmičnih letova za Hrvatsku, uključujući 13 letova za Zagreb, svakodnevne letove za Dubrovnik, šest sedmično za Split, pet za Pulu, tri za Zadar i dva za Rijeku.

Nedosljedna državna politika

Članica Predsjedništva Stranke slobode i pravde, Valentina Reković, istakla je da ovakve kontradiktorne poruke ukazuju na nedosljednost državne politike.

- Air Serbia povećala je broj letova za Hrvatsku uvodeći novu liniju za Brač. Ili raste broj Srba koji u krajnjoj nuždi putuju u zemlju koja bi nas napala, kako je rekao Vučić, ili Marka Đurića ne doživljavaju ozbiljno ni Suzana Vasiljević ni Branko Malović - izjavila je Reković.

Dodala je da Suzana Vasiljević, članica Nadzornog odbora Air Serbia i savjetnica predsjednika, nije obavijestila kolege o izjavama predsjednika Srbije o odnosima s Hrvatskom.

- Čini se da nije obavijestila kolege da je njen šef nedavno govorio kako će nas Hrvatska napasti, samo čekaju pravi trenutak, pa da možda odustanu od novih letova i odredišta - navela je Reković.

Spomenula je i Branka Malovića, izvršnog direktora za odnose s državnim tijelima u Air Serbiji i dužnosnika Srpske napredne stranke.

- Izgleda da ne čita stranicu Ministarstva vanjskih poslova ili ne razgovara s potpredsjednikom svoje stranke - kazala je.

Reković zaključuje da ovakva situacija otvara dilemu, jesu li sigurnosna upozorenja bila politička poruka ili dokaz neusklađenosti državnih institucija.

- Dakle, ili su upozorenja bila prazna propaganda ili državne institucije ne znaju što rade. Jasno je jedno, država i sistem više ne postoje, a odluke državnih tijela postaju besmislene i krajnje neozbiljne, što je nedopustivo i pogubno i za naše građane i državu u trenutku kada su sigurnosne napetosti u svijetu sve veće - zaključila je Reković.