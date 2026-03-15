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JASNA PORUKA

Vučić poručio Milanoviću da "pazi šta radi" nakon kritika o naoružavanju Srbije

Neće mi predsjednik Hrvatske određivati šta ću da govorim, niti bilo ko drugi, rekao je Vučić

Aleksandar Vučić. Anadolija

Anadolija

15.3.2026

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je predsjedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću da "pazi šta radi", naglasivši da Srbija želi mir i stabilnost, ali da neće dozvoliti drugima da određuju šta će njeni zvaničnici govoriti ili kakvu će politiku voditi.

Vučić je reagovao na ranije izjave Milanovića o naoružavanju Srbije, ističući da Srbija nikoga ne planira napasti i da želi bolje odnose sa komšijama.

Stabilni odnosi

- Moje ime je Aleksandar Vučić i ja sam predsjednik Srbije. Neće mi predsjednik Hrvatske određivati šta ću da govorim, niti bilo ko drugi - rekao je Vučić na predizbornom skupu u Bajinoj Bašti.

On je dodao da Srbija želi mir i stabilne odnose s Hrvatskom, ali da neće prihvatiti poruke u kojima joj se govori kako treba da se ponaša.

- Moja poruka vama je: pazite šta radite. Ja sam izabrao za našu zemlju put mira i stabilnosti i to ćemo čuvati - rekao je Vučić.

Govoreći o kritikama vezanim za vojnu opremu Srbije, Vučić je kazao da svaka država ima pravo da odlučuje o vlastitoj odbrani.

- Jednu raketu ugledaše, podigoše i opet bi da nam odlučuju. Oni mogu da imaju sve, da budu članica NATO i da kupuju šta hoće, a mi Srbi treba da pitamo šta ćemo da kupimo - rekao je.

Vučić je naglasio da Srbija neće nikoga napadati, ali da će uvijek biti spremna da zaštiti svoju državu.

Nikome ne želi zlo

- Ponosan sam što sam predsjednik zemlje koja nikoga ne napada i nikome ne želi zlo, ali koja zna kako da sačuva sebe - rekao je Vučić.

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da ga zabrinjava intenzivno naoružavanje Srbije, navodeći da se ta zemlja opskrbljuje i ofanzivnim oružjem te da bi, prema njegovim riječima, potencijalne mete mogli biti dijelovi Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Albanije.

Vučić je ranije naveo da Srbija raspolaže raketama vazduh–zemlja velikog dometa i razorne moći, uključujući rakete CM-400 koje, prema njegovim riječima, mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200, pa čak i do 400 kilometara.

# SRBIJA
# NAORUŽANJE
# HRVATSKA
# ZORAN MILANOVIĆ
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# PORUKA
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