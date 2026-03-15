Vučić poručio Milanoviću da "pazi šta radi" nakon kritika o naoružavanju Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je predsjedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću da "pazi šta radi", naglasivši da Srbija želi mir i stabilnost, ali da neće dozvoliti drugima da određuju šta će njeni zvaničnici govoriti ili kakvu će politiku voditi.

Vučić je reagovao na ranije izjave Milanovića o naoružavanju Srbije, ističući da Srbija nikoga ne planira napasti i da želi bolje odnose sa komšijama.

Stabilni odnosi

- Moje ime je Aleksandar Vučić i ja sam predsjednik Srbije. Neće mi predsjednik Hrvatske određivati šta ću da govorim, niti bilo ko drugi - rekao je Vučić na predizbornom skupu u Bajinoj Bašti.

On je dodao da Srbija želi mir i stabilne odnose s Hrvatskom, ali da neće prihvatiti poruke u kojima joj se govori kako treba da se ponaša.

- Moja poruka vama je: pazite šta radite. Ja sam izabrao za našu zemlju put mira i stabilnosti i to ćemo čuvati - rekao je Vučić.

Govoreći o kritikama vezanim za vojnu opremu Srbije, Vučić je kazao da svaka država ima pravo da odlučuje o vlastitoj odbrani.

- Jednu raketu ugledaše, podigoše i opet bi da nam odlučuju. Oni mogu da imaju sve, da budu članica NATO i da kupuju šta hoće, a mi Srbi treba da pitamo šta ćemo da kupimo - rekao je.

Vučić je naglasio da Srbija neće nikoga napadati, ali da će uvijek biti spremna da zaštiti svoju državu.

Nikome ne želi zlo

- Ponosan sam što sam predsjednik zemlje koja nikoga ne napada i nikome ne želi zlo, ali koja zna kako da sačuva sebe - rekao je Vučić.

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da ga zabrinjava intenzivno naoružavanje Srbije, navodeći da se ta zemlja opskrbljuje i ofanzivnim oružjem te da bi, prema njegovim riječima, potencijalne mete mogli biti dijelovi Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Albanije.

Vučić je ranije naveo da Srbija raspolaže raketama vazduh–zemlja velikog dometa i razorne moći, uključujući rakete CM-400 koje, prema njegovim riječima, mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200, pa čak i do 400 kilometara.