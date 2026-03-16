Crna sedmica u Srbiji: Ceste odnijele pet mladih života

Protekla sedmica na putevima širom Srbije protekla je u znaku stravičnih saobraćajnih nezgoda koje su ugasile mlade živote i ostavile porodice u neutješnoj žalosti, piše Telegraf.rs.

Prema zvaničnom izvještaju Uprave saobraćajne policije, u prethodnih sedam dana dogodilo se čak 655 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 5 osoba izgubilo život, dok je 312 učesnika povrijeđeno.

Najpotresniji događaj sedmice zbio se u prigradskom naselju Busije, gdje su u teškom slijetanju vozila sa kolovoza život izgubili devetnaestogodišnji mladić i njegova vršnjakinja.

Nesreća se dogodila u večernjim satima kada je automobil, u kojem je bilo troje mladih, pod još nerazjašnjenim okolnostima sletio s puta direktno u odvodni kanal i udario u betonski propust. Na licu mjesta nastradalo je dvoje tinejdžera, dok je druga djevojka (19) sa teškim povredama hitno prebačena u bolnicu, gdje se ljekari i dalje bore za njen život. Prizori sa lica mjesta, gde su vatrogasci satima sjekli lim kako bi došli do nastradalih, duboko su potresli žitelje ovog naselja.

Crni bilans upotpunila je i vijest o smrti Dragana Lazića (32), brata poznatog pjevača Darka Lazića, koji je stradao u opštini Vladimirci. Lazić je upravljao motociklom kada je došlo do kobnog sudara, čime je postao sedma žrtva na dvotočkašima od početka marta. Ova tragedija ponovo je otvorila pitanje bezbjednosti motociklista na samom početku sezone, kada vozači automobila često još uvijek nisu naviknuti na njihovo prisustvo u saobraćaju.