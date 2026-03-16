Uhapšen lopov koji je izvršio historijsku pljačku: Iz zlatare odnio nakit vrijedan 500 hiljada eura

Policija u Tivtu identifikovala je i procesuirala ruskog državljanina D.S. (48) zbog sumnje da je provalio u zlataru iz koje je ukrao zlatni nakit vrijedan oko pola miliona eura, dok se nastavlja potraga za evenutalnim saučesnicima u ovom krivičnom djelu. Akcija je realizovana u saradnji policije sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru.

- Naime, za ovo krivično djelo sumnjiči se lice D.S. (48). Riječ je o državljaninu Ruske Federacije koji je rođen kao D.Z. a zatim promijenio ime u D.L., a nakon izvjesnog vremena u D.S., koji je povratnik u vršenju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta u više različitih država - navode u saopštenju.

Prema informacijama iz saopštenja, osumnjičeni je nasilno obio zaštitnu roletnu i vrata zlatare u Tivtu te otuđio zlatni nakit vrijedan oko 500.000 eura.

- Policijski službenici su u sklopu niza aktivnosti na rasvjetljavanju ovoga djela izuzeli više tragova sa lica mjesta, te izvršili uvid u video materijal sa nadzornih kamera obližnjeg trgovinskog objekta kada su uočili putničko motorno vozilo za koje se sumnja da je korišteno nakon izvršenja krivičnog djela, a koje je kasnije locirano na jednom parking prostoru - dodaju u saopštenju.

Kako navode, u vozilu su pronađeni predmeti i tragovi za koje se sumnja da su korišćeni prilikom krađe, a njihova vještačenja su dovela do identifikacije osumnjičenog D.S. (48).

Iz policije ističu da će nastaviti sa preduzimanjem aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju identifikacije i procesuiranja i drugih lica koja su, kako kažu, učestvovala u izvršenju ovoga krivičnog djela.