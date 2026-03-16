Srbijanski ministar: "Da bar dođem u Hrvatsku i da zavalim šljagu ustaškom govedu"

Ministar za javna ulaganja Srbije Darko Glišić u jutarnjem programu televizije Pink oštro je napao gradonačelnika Sinja i saborskog zastupnika Mosta Miru Bulja, te mu ponovno zaprijetio šamarom.

Reagirao je na Buljeve izjave o predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, nakon što je Vučić optužio Hrvatsku za ulogu u organizaciji studentskih protesta u Srbiji, te ismijavao reakcije iz Hrvatske na hipersonične kineske rakete kojima se opremila Srbija, a koje tamošnji tabloidi nazivaju "Zagrepčanke".

Bulj je jučer na društvenim mrežama napisao: "Četnik Vučić opet prijeti Hrvatskoj lajući k'o bijesan pas, a plenkisti tužikaju i cvile kao odbačena štenad. Nedavno su mu u Dubrovniku pod noge prostirali crveni tapet, umjesto da mu jasno poruče: 'mrš smradu četnički, miruj ili ćeš proći kao u Oluji '95!'"

"Opet se javilo ustaško govedo"

Na te poruke, srbijanski ministar je reagirao gostujući na TV Pink. Njegove izjave, radi autentičnosti izričaja, objavljujemo u izvornom obliku.