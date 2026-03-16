Srbijanski ministar: "Da bar dođem u Hrvatsku i da zavalim šljagu ustaškom govedu"

Ministar za javna ulaganja Srbije Darko Glišić u jutarnjem programu televizije Pink oštro je napao gradonačelnika Sinja i saborskog zastupnika Mosta Miru Bulja, te mu ponovno zaprijetio šamarom.
Reagirao je na Buljeve izjave o predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, nakon što je Vučić optužio Hrvatsku za ulogu u organizaciji studentskih protesta u Srbiji, te ismijavao reakcije iz Hrvatske na hipersonične kineske rakete kojima se opremila Srbija, a koje tamošnji tabloidi nazivaju "Zagrepčanke".
Bulj je jučer na društvenim mrežama napisao: "Četnik Vučić opet prijeti Hrvatskoj lajući k'o bijesan pas, a plenkisti tužikaju i cvile kao odbačena štenad. Nedavno su mu u Dubrovniku pod noge prostirali crveni tapet, umjesto da mu jasno poruče: 'mrš smradu četnički, miruj ili ćeš proći kao u Oluji '95!'"
"Opet se javilo ustaško govedo"
Na te poruke, srbijanski ministar je reagirao gostujući na TV Pink. Njegove izjave, radi autentičnosti izričaja, objavljujemo u izvornom obliku.
- Opet se javio onaj Miro Bulj iz Sinja, ono ustaško govedo kome sam obećao pre godinu dana da ću da mu zavalim jednu šljagu da mu zvoni uvo kao sinjska alka. Opet se on javio da vređa predsednika Vučića - rekao je Glišić, koji je prije pola godine doživio moždani udar tokom gostovanja na istoj televiziji.
"Nećete nas više klati"
Glišić je potom poslao poruku Bulju.
- Da poručim tom ustaškom govedu, tom nesoju ustaškom – nećete nas više klati, nećete nas više ubijati. Nećete imati ovde predsednika koga vi želite da postavite, tipa Borisa Tadića koji će da kleči na kolenima pred vama Hrvatima. Imaćemo srpskog predsednika koji će znati da nas zaštiti. Znači, više ustaška kama neće klati Srbina - poručio je ministar.
Dodao je i da bi se želio lično susresti s Buljem kako bi ga – ošamario.
- Miro Bulj, govedo jedno ustaško, voleo bih da budem u nekoj delegaciji, ako bude ikada srpska delegacija išla u Hrvatsku, pa da ga jednom tamo sretnem, da ga zadlanim jednom preko usta zbog toga što vređa srpskog predsednika - zaključio je Darko Glišić.