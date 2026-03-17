Hitno obavještenje Telekoma: Došlo je do neovlaštenog pristupa i krađe podataka iz naše baze

Kompanija Telekom Srbija objavila je danas da je došlo do krađe manjeg dijela podataka iz korisničke baze od strane za sada nepoznatih počinioca.

- Riječ je o podacima određenog broja korisnika usluge satelitske televizije m:SAT tv. Kompanija Telekom Srbija odmah je slučaj prijavila MUP-u, odnosno Odjeljenju za visokotehnološki kriminal. S obzirom na to da su nas počinioci ovog djela kontaktirali sa ciljem da nas ucjenjuju, komunikacija sa njima vođena je u koordinaciji sa MUP-om i prema njihovim instrukcijama, kako bi počinioci bili što brže identifikovani i pronađeni - navedeno je u saopćenju Telekoma.

Kompanija Telekom Srbija intezivno radi sa policijom na otkrivanju počinilaca ovog djela.

- Bezbjednost telekomunikacionih servisa nije ugrožena i sve usluge se pružaju neometano. Vjerujemo da će nadležne institucije vrlo brzo doći do počinilaca ovog krivičnog djela - navedeno je u saopćenju.



