Izgradnja nove ceste: Kraći put od Makarske rivijere do granice BiH

Hrvatska uskoro započinje izgradnju nove saobraćajnice na dionici Zagvozd – Imotski, ukupne dužine oko 20 kilometara, čime će putnici s Makarske rivijere brže, sigurnije i jednostavnije stizati do graničnog prijelaza Donji Vinjani (Posušje), ali i u suprotnom smjeru.

Veliki priliv turista

Vrijednost projekta procijenjena je na 13 miliona eura, a nova državna cesta trebala bi u velikoj mjeri preuzeti tranzitni saobraćaj kroz dalmatinsko zaleđe. Time će se lokalni promet rasteretiti i preusmjeriti na postojeću cestu DC76, što će posebno doći do izražaja tokom ljetnih gužvi.

Ovu dionicu najčešće koriste putnici koji putuju između Posušja i Makarske rivijere, dok je Zagvozd ujedno i važna veza s autoputem prema Splitu i Pločama.

Zbog velikog priliva turista, ovo područje već duže vrijeme trpi značajne ekonomske, društvene i ekološke posljedice uzrokovane saobraćajnim zagušenjima i lošom infrastrukturom, navodi Bauštela.hr.

Realizacija projekta kroz pet faza

Projekt će se realizovati kroz pet faza, pri čemu svaka podrazumijeva povezivanje nove trase s postojećom cestovnom mrežom, uključujući izgradnju raskrsnica, izmještanje postojećih puteva te izgradnju pratećih objekata.

Prva i prioritetna faza obuhvata dionicu od Zagvozda do Dobrinča, za koju će se najprije pribaviti građevinska dozvola i izraditi potrebna dokumentacija. Druga faza odnosi se na trasu Dobrinče – Poljica, a treća na dionicu Poljica – Imotski. Ove tri cjeline čine oko 15,3 kilometra kontinuirane trase koja vodi do Imotskog.

Četvrta faza predviđa izgradnju obilaznice od Imotskog do Donjih Viljana, čime će se saobraćaj usmjeravati direktno prema granici s Bosnom i Hercegovinom.

Posljednja, peta faza obuhvata dionicu Krivodol – Lovreć, odnosno spojnu cestu koja će povezati novu trasu s postojećim pravcima D76 i D60.