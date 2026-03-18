Zbog kršenja mjera nadzora: Uhapšen član kriminalne grupe u Baru

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar sproveli su M.J. (28) u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija, nakon što je prekršio mjeru zabrane prilaska oštećenom licu.

Tokom kontrole kod njega je pronađen i oduzet gasni pištolj marke Zoraki.

- Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar, shodno rješenju Osnovnog suda u Baru o određivanju pritvora, juče su locirali i sproveli u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija člana organizovane kriminalne grupe – M.J. (28) iz Bara - navodi se u saopštenju policije.

M.J. je zatečen u kršenju mjere nadzora, odnosno zabrane pristupa ili sastajanja sa oštećenim licem na udaljenosti manjoj od 50 metara, koja mu je izrečena 8. februara 2026. godine.

- Interventna jedinica Odjeljenja bezbjednosti Bar zatekla je M.J. ispred ulaza u zgradu u kojoj živi oštećena osoba, pri čemu je kod njega pronađen i oduzet gasni pištolj marke Zoraki - zaključuje se u saopštenju.