Svjedoci pozvali Gašovića: "Neka nam kaže gdje su kosti naših najbližih"

Svjedok Admir Nizić iz Hadžića jučer je u sudnici ispričao da je njegov otac Fadil (61) zarobljen u tamošnjem sportskom centru u junu 1992. godine, a zatim odveden, nakon čega mu se gubi svaki trag, prenose Vijesti.me.

On je svjedočio u podgoričkom Višem sudu u Podgorici u nastavku suđenja Zoranu Gašoviću, optuženom za zločin protiv čovječnosti.

- Molim Zorana Gašovića, ako zna, da nam kaže lokaciju gdje su kosti moga oca i ostalih 46-48 nestalih, da se duše smire i tih ljudi i njihovih porodica. Ni danas ne znam gdje je grob moga oca Fadilja, ni gdje su mu kosti. Takođe, ne znam ni za amidžu… Sva saznanja o njima imam od Ismeta Merdžanića, koji je bio zarobljen sa mojim ocem, stricem Osmanom i rođakom Ramizom, i da su bili u sportskom centru. Zatim su 14. juna 1992. odvedeni u mjesto Brda, iznad magistralnog puta. Odveo ih je Miroslav R. Stijačić zvani Mito, a tu je bio i Đorđo Stijačić, prijatelj mog pokojnog oca. Svu ovu operaciju vodio je Mito, koji je pucao iz puške po njima, a potom su ih prebacili kombijem do 'garaže' u Hadžićima. Odmah su preminuli Osman i Ramiz. Moj otac je upucan kroz obje noge i prebačen u sportski centar, a odatle u kasarnu na Lukavici, današnje Istočno Sarajevo. I njima se gubi svaki trag između 24. i 26. juna. Drugog strica su naoružani vojnici zvali da se preda i kada je krenuo, pogodili su ga sa dva metka u ruku i stopalo. Ali, uspio je da pobjegne i krio se u šumama, a na Igman je izašao 8. septembra. On nije znao šta se desilo sa mojim ocem i stricem, a njegovom braćom - ispričao je Nizić.

Ništa nije pronađeno

Nizić je naveo da je nakon rata Admir Mujanović, koji se bavio nekretninama, bio u kontaktu sa Miroslavom Stijačićem, koji je otkrio lokaciju gdje su sahranjeni Zejnel Merdžanić i Osman Nizić, tako što je sačinio skicu. Međutim, kada je bagerista počeo sa otkopavanjem, nije pronađeno ništa u grobu.

- Zatim je Mito ovom Admiru objasnio šta se desilo. Zakopani su plitko tri čovjeka i četvrti kojem nije znao ime. Tu je bila minobacačka baterija, a put je bio zatrpan vodom. Doveli su bageristu 'točkaš', koji je tu radio da popravi put, i odjednom je točkovima izbacio leševe na površinu. Kada je bagerista to vidio, pobjegao je i nikada se nije vratio. Postojala je mogućnost da je novi bagerista pomjerio grobnicu i da postoji sekundarna grobnica. Zatim je došao Jaro, zet Ramiza Nizića, koji je preko kolege nekog Srbina pronašao tačno grobno mjesto. Nađena su samo dva leša. U vrijeme rata ja sam bio na Igmanu kao pripadnik Armije BIH od 28. maja 1992. do 22. februara 1996. - izjavio je Nizić.

Svjedok je rekao da ne poznaje optuženog Gašovića, ali da je poslije rata čuo da je bio nasilan.

- Ovo sam čuo od zarobljenika Adila Bećirovića i njegovog sina Armina Fikara Bećirovića. Rekli su mi da su ih čuvari tjerali da se međusobno tuku otac i sin - kazao je Nizić.

Branilac optuženog, advokat Danilo Mićović, zahvalio se svjedoku na dosljednom kazivanju – kako pred državnim organima BIH, tako i u podgoričkoj sudnici.

- Gašović nema bilo kakvu informaciju o nestanku tih ljudi. Niti je znao, niti je mogao, niti je morao znati šta se sa njima dogodilo tokom rata - naveo je Mićović.

Svjedok Adnan Musić rekao je da je imao 11 i po godina kada mu je otac Sakib ubijen 1992. godine:

- Jedino imam saznanje od Refika Hrnića, koji je bio očevidac kada je uhapšen moj otac, da je Zoran Gašović sa još nekoliko njih došao u kuću Kadila Hrnića, i u podrumu našao mog oca Sakiba. Vezivali su ga bodljikavom žicom i odveli dalje, ne znam gdje. On mi je ispričao da su Gašović, braća Prodan – Dragan i Slobodan, zatim Pušara, odveli ovih 46 zarobljenika, među kojima je bio i moj otac, u kasarnu na Lukavici. Neko je njih zaokružio i mi više ne znamo ni gdje su im grobovi. I ako je u mogućnosti da nam Gašović kaže - izjavio je Musić.

"Gospodar života i smrti u Hadžićima"

Musić je rekao da je sa majkom i bratom u vrijeme rata izbjegao u Pazariće.

- Moj otac je bio limar po zanimanju. Bio je sa nama u Pazariće, ali se nakon dva-tri dana vratio u Hadžiće da izvede kravu i tako je ostao tamo. Kada je nestao, imao je 42 godine. Bio je ranjen od granate koja je pala iza kuće. Koliko je meni poznato, nije bio pripadnik vojnih i paravojnih formacija za vrijeme rata. Otac je odveden iz 'sportskog centra' u kasarnu na Lukavici i tu je prenoćio zajedno sa ostalih 46-48 zarobljenika, gdje su ih razdvojili. Navodno su bili zaokruženi crvenom olovkom. To vjerovatno zna Gašović, on im je dostavio spisak. A ne znam zbog čega su bili zaokruženi. Po mojim saznanjima, iz Hadžića je ukupno odvedeno između 230 i 250 zarobljenika. Ovu grupu od 46 odveli su autobusima, a ostale iz kasarne na Lukavici prebacili su u zatvor 'Kula'. Po izjavama svjedoka, Gašović je lično učestvovao u njihovom transportu. Ovo znam jer je pričao Nenad Krvavac i još neki, ali su preminuli. Zoran Gašović je bio gospodar života i smrti u Hadžićima. To će vam potvrditi svi svjedoci u Hadžićima. Išao je sa njima i tukao Idriza Musića, Zaima Bećirovića, Kadira Hrnića i druge. Ne znam ko je odveo ovih 48 lica kojima se gubi svaki trag na Lukavici. Neki su imali crvene beretke… - izjavio je svjedok.