Vučić čestitao Bajram: Ovaj praznik nadahnjuje na njegovanje solidarnosti, praštanja i međusobnog uvažavanja

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Ramazanski bajram Rijasetu Islamske zajednice Srbije, glavnom muftiji i predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, kao i svim muslimanima.

– Svim vjernicima muslimanima u Republici Srbiji upućujem najiskrenije čestitke povodom Ramazanskog bajrama. Želim da praznični dani donesu duhovnu snagu i blagostanje vašim porodicama i da duh zajedništva bude pokretač koji nas povezuje i vodi ka sigurnoj budućnosti. Nakon mjeseca ramazana, mjeseca posta i molitve u kojem su se dodatno jačale vrline strpljenja i duhovnosti, Ramazanski bajram podsjeća na vrijednosti koje su temelj kako porodičnih tako i društvenih odnosa, oličene u međusobnom poštovanju, plemenitosti i brizi o bližnjima.

Živjeći u vremenu kada se čovječanstvo suočava s brojnim izazovima, kada su dobrota i pravda nerijetko na iskušenju i kada su nam djela i riječi mira i solidarnosti najpotrebniji, jedinstvo naših građana i skladni međuvjerski i međunacionalni odnosi u našoj zemlji mogu biti dragocjen putokaz u prevazilaženju sukoba i nesporazuma u svijetu. To nas čini duboko ponosnim i, u isto vrijeme, obavezuje na jednako predan rad u danima i godinama koje dolaze.

U isto vrijeme, ovaj praznik nadahnjuje na njegovanje solidarnosti, praštanja i međusobnog uvažavanja, koje nas ohrabruju u nastojanjima da naša srca budu ispunjena mirom i dobrotom u svakodnevnom životu. Istinski uvjeren da će dani Ramazanskog bajrama, ispunjeni radošću praznika, podstaći jačanje prijateljstva među ljudima i snaženje naše zajedničke posvećenosti miru, međusobnom uvažavanju i napretku, želim vam svako dobro i uspjeh. Bajram šerif mubarek olsun! – navodi se u čestitki predsjednika Srbije Vučića.