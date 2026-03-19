Vučić najavio "važnu vijest" iz SAD o Srbiji

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrat da očekuje da će "večeras ili u petak ujutro stići važna i dobra vijest" iz Sjedinjenih Američkih Država koja se tiče Srbije.

- U moru loših vijesti, posebno onih vezanih za energente, večeras ili ujutro očekujem jednu važnu i dobru vijest iz SAD koja se tiče Srbije. Sutra u podne saopštavamo sve mjere koje preduzimamo u interesu građana Srbije - naveo je Vučić na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Iz Predsjedništva Srbije ranije je najavljeno da će Vučić u petak predsjedavati sjednicom Savjeta za nacionalnu bezbjednost u proširenom sastavu, posvećenoj energetskoj situaciji u zemlji.

Produženje licence za NIS

Ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je ranije u četvrtak da očekuje da bi odluka o produženju operativne licence za rad Naftne industrije Srbije (NIS) mogla biti donesena već u petak, ali da zasad nema konkretnih naznaka u tom pravcu.

- Za nas je važno produženje licence NIS-u i nadam se da ćemo imati vijest o tome veoma brzo, tokom sutrašnjeg dana, kako bismo mogli dalje planirati naše aktivnosti i osjećati se sigurnije. Za sada nemamo indikacije u tom pravcu, ali ćemo pratiti dešavanja u naredna 24 sata - rekla je Đedović Handanović nakon sastanka s grčkim ministrom okoliša i energetike Stavrosom Papastavruom u Vladi Srbije.

Operativna licenca za rad NIS-a, koju izdaje Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država, ističe u petak, 20. marta.

Rok do 24. marta

Istovremeno, kompanija ima rok do 24. marta za pregovore o promjeni vlasničke strukture, odnosno izlasku većinskog ruskog vlasništva iz NIS-a.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD, koja je NIS-u uvela sankcije zbog većinskog ruskog vlasništva, izdala je ranije licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promjenama u vlasničkoj strukturi NIS-a s važenjem do 24. marta 2026. godine.

Ruski Gaspromnjeft, koji je većinski vlasnik NIS-a, o prodaji tog udjela pregovara s mađarskim MOL-om.