Fond PIO Crne Gore raskida ugovor s Vilinom Vlasi u Višegradu koja je u ratu bila mjesto užasnih zločina

Fond Penzijsko-invalidskog osiguranja Crne Gore raskinut će saradnju s Rehabilitacionim centrom Vilina Vlas kod Višegrada, potvrdio je direktor Fonda Vladimir Drobnjak, prenosi Beta.

Do raskida ugovora dolazi nakon pritiska dijela medija i civilnog sektora da Fond prekine desetogodišnji ugovor s banjom u Višegradu, koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini bila mjesto zatočenja, mučenja i sistematskog seksualnog nasilja nad nesrpskim stanovništvom.

Drobnjak je za podgoričku E Televiziju kazao da uprava Fonda PIO ranije nije imala informacije o ulozi Centra u Višegradu tokom rata.

- Fond PIO ne može mijenjati historiju, ali ono što možemo sada, kada smo vidjeli sve te činjenice, je da raskinemo ugovor, što je najavljeno menadžmentu te banje - rekao je Drobnjak.

Mjesto mučenja i seksualnog nasilja

Banja Vilina Vlas je 1992. godine pretvorena u sjedište "Bijelih orlova", srpske paravojne formacije povezane sa Srpskom narodnom obnovom (SNO) i Srpskom radikalnom strankom (SRS). Tu su držane bošnjačke žene i djevojčice, a oko 200 ih je silovano, navodi izvještaj posebnog Komiteta UN. U istom izvještaju se navodi da su neke od žrtava ubijene, dok su neke izvršile samoubistvo.

U Vilinoj Vlasi ubijeno je i 17 otetih Bošnjaka iz Srbije, iz Sjeverina kod Priboja, u oktobru 1992. Za ovaj zločin sud u Beogradu osudio je Milana Lukića i Olivera Krsmanovića na po 20 godina zatvora, dok su još dvojica dobila po 15 godina.

Presude iz Haga

Prema presudama Tribunala u Hagu, u Višegradu je 1992. godine ubijeno oko 600 žena i 119 djece. Najjeziviji zločini su počinjeni 14. i 27. juna 1992. od strane paravojnih jedinica pod komandom Milana i Sredoja Lukića.

Za zločine počinjene u Višegradu suđeno je i pred Sudom u Hagu i pred sudovima u Bosni i Hercegovini. Haški tribunal osudio je Milana Lukića na kaznu doživotnog zatvora, Sredoja Lukića na 27 godina, a Mitra Vasiljevića na 15 godina zatvora.

U još devet predmeta za ratne zločine počinjene u Višegradu, Sud BiH i Vrhovni sud osudili su deset pripadnika srpskih vojski i policije, dok se dvojici još sudi.

Inicijativu za raskid ugovora Fonda PIO s Vilinom Vlas prije nekoliko dana uputile su nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje (CGO) iz Crne Gore i Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) iz Bosne i Hercegovine.