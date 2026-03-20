Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZABRANA OKUPLJANJA

Crnogorska policija zabranila protest prijevoznika

Blokade granica ugrožavaju prava građana

Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine također najavili protest. Facebook

B. A.

20.3.2026

Uprava policije Crne Gore zabranila je održavanje protesta međunarodnog Udruženja prevoznika CG koji je bio najavljen za 23. mart, na isti dan kada su prijevoznici iz Bosne i Hercegovine također najavili protest i blokadu granica.

Protest najavljen prije nekoliko sedmica

Protest je prvobitno najavljen prije nekoliko sedmica, ali policija ga je zabranila zbog najava svakodnevnog blokiranja graničnih prijelaza dok se zahtjevi ne ispune.

- Analizirajući prijave i nakon više konsultacija s organizatorom, a imajući u vidu karakter, vrijeme i način blokada i protesta, kojim bi se dugoročno ograničio transport roba, hrane i drugih usluga od vitalnog značaja za stanovništvo, Uprava policije smatra da bi se ovakvim načinom protesta ozbiljno ugrozila prava i slobode građana, kao i zdravlje ljudi u Crnoj Gori - navodi se u saopćenju policije.

Evropski sud za ljudska prava

Policija podsjeća na praksu Evropskog suda za ljudska prava, prema kojoj dugotrajni protesti i blokade saobraćajnica ili graničnih prijelaza (u ovom slučaju planirani na 30 dana) ne mogu biti način ostvarivanja prava na javno okupljanje zagarantovanog Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom za ljudska prava. Razlozi za organizovanje ovakvog protesta nisu proporcionalni javnom interesu i zaštiti zdravlja ljudi.

Uprava policije ističe da je ranije dozvolila javno okupljanje istim organizatorima, kroz protestnu vožnju ulicama Glavnog grada i blokadu transporta robe na graničnim prijelazima u trajanju od 72 sata, počevši od 26. januara 2026. godine, čime je svrha protesta skretanje pažnje na probleme prevoznika već ispunjena. Dalje održavanje protesta u ovakvom obliku bi isključivo ometalo prava građana i više ne bi imalo karakter mirnog okupljanja.

Prevoznici BiH i dalje planiraju protest

Podsjetimo, prijevoznici iz BiH i dalje planiraju protest u ponedjeljak, dok su prijevoznici iz Srbije najavili svoj za 14. april. Iako je postignut zajednički stav s kolegama iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, čini se da će protest održati samo bh. prijevoznici, uključujući blokadu graničnih prijelaza.

# UPRAVA POLICIJE CRNE GORE
# CRNA GORA
# PROTESTI
# ZABRANA OKUPLJANJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.