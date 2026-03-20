Izbio veliki požar na području Solina, vatrogascima probleme pravi snažan vjetar

Na području Solina u Hrvatskoj večeras je izbio veliki požar koji je zahvatio okolinu nedaleko od Splita.

Prema informacijama Hine, na terenu je 43 vatrogasca sa područja Solina, Kaštela i Splita, a u gašenje je uključeno 15 vozila.

Vatrogascima otežava rad snažan vjetar koji širi plamen i usporava kontrolu nad požarom.

Za sada nisu ugroženi objekti u blizini požarišta, ali vatrogasci ističu da će ostati na terenu cijelu noć.

Pored lokalnih snaga, vatrogasci iz Omiša i Trogira stavljeni su u pripravnost kako bi reagirali ukoliko požar bude nastavio da se širi.