Prihvaćeno jemstvo od pet miliona evra za Acu Đukanovića

Jemstvo za Aca Đukanovića prihvaćeno je uz dvije mjere nadzora.

Odluku je donio sudija Osnovnog suda u Nikšiću Sava Mušikić.

Kako je saopšteno iz Osnovnog suda u Nikšiću, jemstvo se sastoji od gotovog novca u iznosu od milion eura i od nekretnina procijenjenih na ukupno četiri miliona i dvanaest hiljada eura.

- Rješenjem sudije za istragu Kri. br. 101/26 od 20.03.2026. godine, prihvaćeno je jemstvo okrivljenog A. Đ. zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, koje jemstvo se sastoji od gotovog novca u iznosu od 1.000.000,00 (jedan milion) eura i od nepokretnosti procijenjenih u ukupnoj vrijednosti od 4.012.000,00 (četiri miliona i dvanaest hiljada) eura. Takođe je okrivljenom A. Đ., shodno članu 166 stav 2 tačka 1 Zakonika o krivičnom postupku, izrečena mjera nadzora zabrana napuštanja stana u opštini Nikšić, kao i mjera nadzora privremeno oduzimanje putne isprave – pasoša, shodno članu 166 stav 2 tačka 6 Zakonika o krivičnom postupku", saopšteno je iz Osnovnog suda u Nikšiću.

Dozvoljena žalba

Rješenje će postati izvršno nakon pravosnažnosti, a protiv istog dozvoljena je žalba u roku od tri dana od uručenja rješenja, koju razmatra vanraspravno krivično vijeće Osnovnog suda u Nikšiću.

Jedan od Đukanovićevih advokata rekao je da mjere nadzora uključuju zabranu napuštanja boravišta i oduzimanje putne isprave.

Đukanović će iz pritvora biti pušten kada rješenje sudije Mušikica postane pravosnažno.

Neprimjerene mjere

Njegovi advokati, prenosi RTNK, ocijenili su da su mjere neprimjerene s obzirom na jemstvo u vrijednosti od preko pet miliona eura i u odnosu na krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

- Sudija je prihvatio prijedlog odbrane za puštanje na slobodu uz jemstvo, uz neprimjereno visok iznos od pet miliona eura u odnosu na vrstu i težinu krivičnog djela kao i za praksu za ova krivična djela. Pored toga odredio je mjere nadzora: zabranu napuštanja mjesta boravišta i oduzimanje putne isprave, koje su također neprimjerene uz jemstvo koje je dato, imajući u vidu visinu koja je pružena. Tako da smatramo da je ova odluka takva kakva jeste i čekaćemo dalji ishod - izjavio je advokat Slobodan Stašević.

Aco Đukanović, brat nekadašnjeg predsjednika i premijera Crne Gore Mila Đukanovića, uhapšen je poslije pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, 28. februara, nakon čega mu je određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva.

"Na prijedlog Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, određen je pritvor A. Đ. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Pritvor je određen zbog opasnosti od bjekstva. Osnovano se sumnja da je A. Đ. u svojoj kući u Nikšiću neovlašćeno držao oružje i municiju", saopšteno je tada iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću.