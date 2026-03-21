Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

CRNA GORA

Prihvaćeno jemstvo od pet miliona evra za Acu Đukanovića

Jamstvo za Aca Đukanovića prihvaćeno je uz dvije mjere nadzora

Aco Đukanović. RTNK

M. Až.

21.3.2026

Jemstvo za Aca Đukanovića prihvaćeno je uz dvije mjere nadzora.

Odluku je donio sudija Osnovnog suda u Nikšiću Sava Mušikić.

Kako je saopšteno iz Osnovnog suda u Nikšiću, jemstvo se sastoji od gotovog novca u iznosu od milion eura i od nekretnina procijenjenih na ukupno četiri miliona i dvanaest hiljada eura.

- Rješenjem sudije za istragu Kri. br. 101/26 od 20.03.2026. godine, prihvaćeno je jemstvo okrivljenog A. Đ. zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, koje jemstvo se sastoji od gotovog novca u iznosu od 1.000.000,00 (jedan milion) eura i od nepokretnosti procijenjenih u ukupnoj vrijednosti od 4.012.000,00 (četiri miliona i dvanaest hiljada) eura. Takođe je okrivljenom A. Đ., shodno članu 166 stav 2 tačka 1 Zakonika o krivičnom postupku, izrečena mjera nadzora zabrana napuštanja stana u opštini Nikšić, kao i mjera nadzora privremeno oduzimanje putne isprave – pasoša, shodno članu 166 stav 2 tačka 6 Zakonika o krivičnom postupku", saopšteno je iz Osnovnog suda u Nikšiću.

Dozvoljena žalba

Rješenje će postati izvršno nakon pravosnažnosti, a protiv istog dozvoljena je žalba u roku od tri dana od uručenja rješenja, koju razmatra vanraspravno krivično vijeće Osnovnog suda u Nikšiću.

Jedan od Đukanovićevih advokata rekao je da mjere nadzora uključuju zabranu napuštanja boravišta i oduzimanje putne isprave.

Đukanović će iz pritvora biti pušten kada rješenje sudije Mušikica postane pravosnažno.

Neprimjerene mjere

Njegovi advokati, prenosi RTNK, ocijenili su da su mjere neprimjerene s obzirom na jemstvo u vrijednosti od preko pet miliona eura i u odnosu na krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

- Sudija je prihvatio prijedlog odbrane za puštanje na slobodu uz jemstvo, uz neprimjereno visok iznos od pet miliona eura u odnosu na vrstu i težinu krivičnog djela kao i za praksu za ova krivična djela. Pored toga odredio je mjere nadzora: zabranu napuštanja mjesta boravišta i oduzimanje putne isprave, koje su također neprimjerene uz jemstvo koje je dato, imajući u vidu visinu koja je pružena. Tako da smatramo da je ova odluka takva kakva jeste i čekaćemo dalji ishod - izjavio je advokat Slobodan Stašević.

Aco Đukanović, brat nekadašnjeg predsjednika i premijera Crne Gore Mila Đukanovića, uhapšen je poslije pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, 28. februara, nakon čega mu je određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva.

"Na prijedlog Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, određen je pritvor A. Đ. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Pritvor je određen zbog opasnosti od bjekstva. Osnovano se sumnja da je A. Đ. u svojoj kući u Nikšiću neovlašćeno držao oružje i municiju", saopšteno je tada iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću.

# CRNA GORA
# ACO ĐUKANOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.