Vučić se obratio pristalicama: Tražim najubjedljiviju pobjedu do sada na izborima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras se u Beogradskoj areni obratio pristalicama Srpske napredne stranke, poručivši da očekuje najuvjerljiviju pobjedu na predstojećim lokalnim izborima u svih deset mjesta gdje se glasanje održava.

Poruke iz Arene

- Da ih pobijedimo ubjedljivije nego ikada, da ih pobijedimo pošteno (...) - rekao je Vučić u Beogradskoj areni.

Pozvao je građane da izađu na lokalne izbore 29. marta u Srbiji, dodajući da će se nakon toga, kako je naveo, razgovarati o realizaciji plana "Srbija 2035".

Istakao je i da nekoliko mjeseci nakon lokalnih izbora slijede "i oni važniji", odnosno parlamentarni izbori, ali nije precizirao kada će biti raspisani niti kada će biti održani.

Vučić, koji je formalno samo član SNS-a, pozdravio je i koalicione partnere, kao i lidera Socijalističke partije Srbije Ivicu Dačića, koji se zbog bolesti okupljenima obratio putem videolinka.

Kritike opozicije

Predsjednik Srbije pozvao je kandidate koalicije oko SNS-a da razgovaraju s građanima i slušaju njihove probleme.

- Ovo je vrijeme promjena, neće ljudi izabrati promjene na lošije - rekao je Vučić, podsjetivši da je aktivno učestvovao u aktuelnoj predizbornoj kampanji.

Kritikovao je protivnike vlasti zbog, kako je naveo, uvreda upućenih okupljenima u Areni.

- Na sve to kažem hvala njima i hvala vama što ste u stanju to sve da izdržite, da budete pristojni i da im na to nikada ne odgovorite - poručio je.

Prema njegovim riječima, okupljeni znaju kako da sačuvaju Srbiju "od takvih koji bi je za čas posla srušili".

- Hvala vam na tome što ste bolji, pametniji, pristojniji, što čuvate našu Srbiju - dodao je.

Kazao je i da je jedini program protivnika vlasti bio "plivat ćete po Savi, ganjat ćemo vašu djecu, tući ćemo vas".

- Mi to njima nikad nećemo nuditi, nudit ćemo nove i obnovljene škole i vrtiće, vozove i aerodrome, da zajedno sa nama rade na napretku i boljitku Srbije - rekao je Vučić.

Vanjska politika i vojska

Izrazio je zahvalnost onima koji su 15. marta 2025. godine u Beogradu, kako je rekao, "sačuvali Srbiju od napada i s vana i iznutra", ističući da im to nikada neće biti zaboravljeno.

Naveo je i da je Srbija na evropskom putu, ali da je pred njom još obaveza, te ponovio da će ostati vojno neutralna i da se neće odreći tradicionalnih partnera s istoka.

- Nismo uvodili sankcije Rusiji, gradimo odnose sa Kinom, kao i sa SAD-om... Ono što je interes Srbije, to je naša politika - rekao je.

Dodao je i da Srbija, kao vojno neutralna država, mora da se naoružava, ali da neće nikoga napadati.