Toliko nije mogla dobiti ni u politici: Bivša državna službenica iz Crne Gore na Onlyfansu već zaradila oko 8.500 eura

Bivša funkcionerka Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Mirjana Pajković nedavno je pokrenula nalog na platformi Onlyfans, a već za mjesec je zaradila oko 8.500 eura.

Na njenom nalogu se u kratkom periodu skupilo oko 1.700 pretplatnika, a kada na to dodamo mjesečnu pretplatu od pet eura dolazimo do ovog iznosa.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom saslušanja bivše državne službenice Mirjane Pajković. Iz tužilaštva su naveli da je predmet otvoren s ciljem utvrđivanja eventualnog postojanja elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti.

U javnosti objavljeni eksplicitni snimci, a na jednom od njih se, prema navodima medija, pojavljuju Pajković i Nikola Drecun, koji je u bjekstvu. Drecun se tereti za ubistva i ranjavanja na Cetinju iz juna 2024. godine, te se za njim traga Interpol.

Pajković je, kako su prenijeli mediji, na saslušanju negirala bilo kakav kontakt s odbjeglim osumnjičenim. Iako je pažnju prvobitno privukla zbog eksplicitnih snimaka, Pajković sada pokušava kapitalizovati popularnost kroz online angažman.

Zanimljivo je i da je najavila povratak u javni život kroz politiku, uz plan osnivanja nove stranke pod nazivom "Evropski korak slobode".