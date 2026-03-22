Bio je žestoki komunist, a onda je s Tuđmanom osnivao HDZ: Živio je 104 godine

Josip Manolić rođen je 22. ožujka 1920. u Kalinovcu, mjestu u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na zagrebačkom Pravu je diplomirao 1960. godine. Imao je dvije supruge - Miru Eker Manolić i Mirjanu Ribarić. Prva supruga mu je preminula 2003. godine, a druga 2020.

Manolić se počeo aktivnije baviti politikom 1937., sa 17 godina, dok 1938. postaje omladinski i sindikalni rukovoditelj. Od 1941. do 1945., tijekom Drugog svjetskog rata, obnašao je dužnost organizacijskog sekretara PK Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) za Hrvatsku.

Po ustroju Odjeljenja za zaštitu naroda (OZNA) Manolić je 1944. postao glavni zapovjednik u akciji oslobođenja Bjelovara i okolice. 1948. postaje glavni načelnik u Sekretarijatu unutarnjih poslova NR Hrvatske te jedan od visokorangiranih dužnosnika UDBA-e. Šef Sekretarijata unutarnjih poslova SFRJ postaje 1960.

Drugi premijer Hrvatske

Manolić 1965. prvi put ulazi u sabor SR Hrvatske, gdje obnaša funkciju predsjednika organizacijsko-političkog odbora i predsjednika zakonodavno-pravne komisije. Ujedno je član Ustavne komisije, a 1969. drugi put ulazi u sabor.

Promjenom političke klime i upoznavanjem Franje Tuđmana 1989. postaje jedan od osnivača HDZ-a. U kolovozu 1990. postaje potpredsjednik Predsjedništva Republike Hrvatske te tu dužnost obnaša sve do 17. srpnja 1991.

Od 22. ožujka 1993. do 23. svibnja 1994. je obnašao dužnost predsjednika Županijskog doma sabora Republike Hrvatske. Zbog internih nesuglasica 1994. se razilazi s HDZ-om i iduće godine osniva stranku Hrvatskih nezavisnih demokrata (HND).

Manolić na sudu s Karamarkom

U junu 2015. Manolić je optužio tadašnjeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka da je radio za UDBA-u, na što mu je ovaj uzvratio prijetnjom protutužbom. U kolovozu 2015. mediji su objavili da je Karamarko preko odvjetnika Veljka Miljevića podnio tužbu protiv Manolića i Nacionala, koji je objavio intervju s Manolićevom izjavom.

U decembru 2015. na ročištu Općinskog građanskog suda mediji su prenijeli da je Karamarko rekao da je nevin i da nije bio doušnik UDBA-e. Navodno je, za štetu koju mu je nanio Nacional, zatražio 200.001 kunu odštete.

U januaru 2016. mirovno vijeće je zatražilo da u roku od tri mjeseca Karamarko i Manolić riješe spor mirovnim putem, a ako to ne učine, suđenje će se nastaviti.

Nedugo nakon toga, u istome mjesecu, zagrebački Općinski sud je presudio u korist Karamarka. Nacional je morao isplatiti 70.000 kuna odštete i pokriti nešto više od 6000 kuna sudskih troškova.

Afera Agrokor

Manolić je u oktobru 2017. bio pozvan kao svjedok u aferi Agrokor. Pred Istražno povjerenstvo pozvani su bili i Ante Todorić, otac Ivice Todorića, te Stjepan Mesić.

U studenom 2017. Manolić se opet pojavio kao svjedok na sjednici saborskog Istražnog povjerenstva za Agrokor, gdje je izjavio da, iako je sudjelovao u osnivanju Agrokora i predlaganju Ante Todorića za ministra poljoprivrede, nije bio upleten u sustav kompanije. Rekao je da je sustav Agrokora nastao kasnije, kao i sporni kredit sa Zagrebačkom bankom.

Umro je 15. aprila 2024. godine. Imao je 104 godine.