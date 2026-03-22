U Srbiji nema poskupljenja ni nestašica, poljoprivrednicima već isplaćeno oko 255 miliona KM

Srbijanski ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je u nedjelju da građani i poljoprivrednici u Srbija mogu biti mirni jer, ako globalni poremećaji potraju nekoliko mjeseci, neće doći do nestašica niti značajnijeg poskupljenja.

Glamočić je za Radiotelevizija Srbije rekao da je Srbija stabilna u opskrbi gorivom, sirovinama i gnojivom, naglasivši da je država već započela isplatu poticaja za sjetvu odmah nakon raspisivanja javnog poziva prije tri sedmice.

Dodao je da je poljoprivrednicima do sada isplaćeno više od 255 miliona KM, dok su obrađeni zahtjevi u vrijednosti od oko 358 miliona KM.

Pozvao je poljoprivrednike da redovno provjeravaju elektronske sandučiće i prihvataju rješenja kako bi sredstva bila brže isplaćena.

Ministar je istakao da su poljoprivrednicima dostupni i najpovoljniji krediti na tržištu te da je cijena dizela za njih niža nego za ostale građane.

Naveo je da poljoprivrednici trenutno plaćaju oko 3,08 KM po litri, uz mogućnost rasta do najviše oko 3,13 KM, dok je cijena za građane oko 3,61 KM.

Dodao je da država povećava i povrat trošarina, koji sada iznosi oko 0,98 KM po litri, što ukupni trošak za poljoprivrednike smanjuje na oko 2,10 KM po litri.

Govoreći o gnojivima, Glamočić je rekao da Srbija ima dovoljno zaliha za proljetnu i jesenju sjetvu, dok se dodatna pažnja posvećuje opskrbi dušičnim gnojivima.

Naglasio je i da nema razloga za zabrinutost kada je riječ o osnovnim prehrambenim proizvodima, istaknuvši da robne rezerve sadrže dovoljne količine žitarica, kao i drugih namirnica poput riže, šećera, soli i konzervirane hrane.

- Srbija je proizvođač hrane i uvijek ima dovoljno za vlastite potrebe. Možda neće biti velikih viškova za izvoz, ali hrane će biti dovoljno - rekao je Glamočić.

Na pitanje o mogućem rastu cijena, ministar je kazao da ne očekuje značajnija poskupljenja, uz mogućnost manjih sezonskih oscilacija kod voća i povrća.