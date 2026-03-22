Demonstranti bacali Molotovljeve koktele na zgradu Vlade Albanije, policija odgovorila suzavcima

Opozicija u Albaniji u nedjelju je održala novi antivladin protest koji je bio praćen tenzijama, uključujući bacanje Molotovljevih koktela i policijsku upotrebu suzavca, javlja Anadolu.
Novi nacionalni protest
Demokratska partija Albanije (PD), uz podršku drugih opozicionih stranaka, organizovala je novi nacionalni protest sa zahtjevom za ostavkom premijera Edija Rame.
Demonstranti su bacali Molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva na zgradu Vlade Albanije, dok je policija odgovorila suzavcem i vodenim topovima.
Molotovljevi kokteli su bačeni i na zgrade nekoliko ministarstava i drugih institucija, dok su demonstranti marširali ulicama glavnog grada, pri čemu je zapaljeno i nekoliko policijskih vozila.
Protestu, na kojem nije bilo govora, prisustvovao je i lider Demokratske partije i bivši premijer Sali Beriša, kao i zastupnici opozicije.
Za osiguranje protesta angažovane su stotine dodatnih policijskih snaga, dok su pojedine saobraćajnice bile blokirane.
Najavili nastavak
U posljednjim mjesecima u Albaniji su organizovani antivladini protesti, a opozicione stranke najavile su njihov nastavak.
Prema navodima Demokratske partije, opoziciji je u posljednjim mjesecima uskraćeno pravo govora u parlamentu, a protesti su, kako tvrde, usmjereni i protiv slučajeva korupcije među visokim zvaničnicima.
Opozicione stranke zahtijevaju ostavku premijera Edija Rame i formiranje tehničke vlade.