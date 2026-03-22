Demonstranti bacali Molotovljeve koktele na zgradu Vlade Albanije, policija odgovorila suzavcima

Opozicija u Albaniji u nedjelju je održala novi antivladin protest koji je bio praćen tenzijama, uključujući bacanje Molotovljevih koktela i policijsku upotrebu suzavca, javlja Anadolu.

Novi nacionalni protest

Demokratska partija Albanije (PD), uz podršku drugih opozicionih stranaka, organizovala je novi nacionalni protest sa zahtjevom za ostavkom premijera Edija Rame.

Demonstranti su bacali Molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva na zgradu Vlade Albanije, dok je policija odgovorila suzavcem i vodenim topovima.