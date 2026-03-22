Vučić se iznenada pojavio u Abu Dabiju: Sastao se s predsjednikom UAE

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić iznenada je posjetio Abu Dabi, gdje se sastao s predsjednikom UAE šeikom Mohamedom bin Zajhed Al Nahjanom. Ujedinjeni Arapski Emirati posljednjih sedmica bili su meta iranskih napada, koji su uglavnom ciljali objekte povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Bin Zajed je predsjednika Srbije svečano dočekao, a Vučić se o posjeti oglasio na Instagramu. U nastavku prenosimo njegovu objavu:

- U višesatnoj, iznenadnoj, ali važnoj posjeti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Posebno zahvalan predsjedniku UAE Mohamedu bin Zajedu što me je dočekao i ispratio na aerodromu i time pokazao veliko poštovanje prema našoj zemlji. Tijekom susreta sam još jednom izrazio najoštriju osudu napada na UAE, uz punu solidarnost Srbije s prijateljskim narodom Emirata u ovim teškim i zabrinjavajućim okolnostima. U trenucima kada je Bliski istok suočen s ozbiljnim iskušenjima, a posljedice sukoba i nestabilnosti daleko premašuju granice regiona, važno je da jasno pokažemo podršku prijateljima, ali i odgovornost u traženju puta ka miru i stabilnosti.

Razmijenili smo mišljenja i o našim bilateralnim odnosima zasnovanim na međusobnom povjerenju, poštovanju i konkretnim rezultatima. Posebno sam istaknuo da Srbija želi nastaviti razvijati sveobuhvatnu suradnju s UAE, od investicija i energetike do novih tehnologija i razvojnih projekata, ali isto tako i da sačuva politički dijalog na najvišoj razini, koji je u ovakvim trenucima od iznimne važnosti. Srbija iznimno cijeni podršku i odnos koji UAE pokazuju prema našoj zemlji, a posebno spremnost da i u složenim globalnim okolnostima zajedno tražimo nova rješenja i jačamo suradnju u područjima od strateškog značaja. Uvjeren sam da prijateljstvo koje smo godinama gradili predstavlja čvrst temelj za daljnje povezivanje naših država i naroda.

Zahvalan predsjedniku Mohamedu bin Zajedu na srdačnom gostoprimstvu, otvorenom i sadržajnom razgovoru, kao i na odnosu koji pokazuje prema Srbiji. U ovakvim teškim vremenima važno je imati prijatelje koji razumiju težinu trenutka, ali i značaj mira, stabilnosti i suradnje za budućnost naših naroda - stoji u Vučićevoj objavi.