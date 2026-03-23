Neredi u Tirani: Demonstranti bacali Molotovljeve koktele na Ramin ured, policija upotrijebila vodene topove

Demonstranti su bacali Molotovljeve koktele i vatromet na ured premijera Edija Rame, a policija je odgovorila vodenim topovima.

Policija u Tirani se u nedjelju sukobila s opozicionim demonstrantima koji su tražili ostavku albanske vlade nakon optužbi za korupciju protiv zamjenika premijera, a u borbi s njima upotrijebili su vodene topove.

Političke tenzije su eskalirale od decembra nakon što je specijalna tužilačka jedinica podigla optužnicu protiv Ramine zamjenice, Belinde Balluku, zbog navodnog miješanja u javne tendere za velike infrastrukturne projekte i favoriziranja određenih kompanija, optužbe koje Balluku poriče.

Sud za borbu protiv korupcije suspendovao je Balluku s dužnosti, ali je Specijalno tužilaštvo, zaduženo za borbu protiv korupcije, zahtijevalo od parlamenta da joj ukine imunitet kako bi se omogućilo njeno hapšenje.

Dana 12. marta, zakonodavci su glasali protiv ukidanja njenog imuniteta. Balluku, koja je prethodno obavljala i funkciju ministrice infrastrukture zemlje, poznata je kao bliska saveznica Rame.

Albanija teži članstvu u Evropskoj uniji do 2030. godine, ali Brisel je naglasio potrebu za jačim naporima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.