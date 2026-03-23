Planirana likvidacija Belivuka i Miljkovića za 700.000 eura, spriječena na vrijeme

Službenik Uprave policije Milovan Pavićević, bivši načelnik Centra bezbjednosti Podgorica, kazao je da su imali operativne podatke da je suprotstavljena organizovana kriminalna grupa imala namjeru da ubije Veljka Belivuka i Marka Miljkovića za 700.000 eura.

Svjedočenjem Pavićevića i nekadašnjeg šefa Odsjeka za opšti kriminal Uprave policije Aleksandra Boškovića danas je, u podgoričkom Višem sudu, nastavljeno suđenje bivšem funkcioneru Uprave policije Zoranu Lazoviću, nekadašnjem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, zbog stvaranja kriminalne organizacije, zloupotrebe službenog položaja i pranja novca.

Pred specijalnim vijećem kojim predsjedava sudija Veljko Radovanović, danas je specijalni tužilac Miloš Šoškić zatražio da se javnost isključi, ali se tome protivila odbrana.

Šoškić je naveo da bi se tako sačuvali podaci koji se odnose na operativni rad, na svjedoke saradnike. Sud je odbio predlog tužioca i naveo da svjedok ni u iskazu pred Specijalnim državnim tužilaštvom (SDT) nije imenovao svjedoke saradnike.

Milovan Pavićević je kazao da je sve što kaže pred sudom istina, jer se sve može provjeriti.

- Imali smo operativne podatke da je suprotstavljena organizovana kriminalna grupa imala namjeru da ubije Belivuka i Miljkovića za 700.000 eura. Da je došlo do pokušaja likvidacije državljana Srbije Veljka Belivuka i Marka Miljkovića na tivatskom aerodromu 2021. godine, sigurno je da bi se radilo o terorističkom aktu, jer bi se djelo izvršilo u aerodromskoj zgradi. Belivuk i Miljković su 2020. ilegalno ušli u Crnu Goru - izjavio je Pavićević.

Naveo je da treba razlikovati rješenje o zabrani ulaska od takozvane operativne, interne mjere koja se tiče notifikacije o zabrani ulaska.

- Obavješten sam 16. 01. 2021, od strane načelnika beogradske policije Veselina Milića, da su oni u saznanju da su Belivuk i Miljković rezervisali avionsku kartu za let iz Beograda za Tivat. Obavijestio me o vremenu leta, datumu. Rekao sam da ću o tome obavijestiti načelnika Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala Milorada Žižića i kolege. Načelnik policije Beograd mi je dostavio i poruku koju sam proslijedio Žižiću kao nadležnom za sektor protiv organizovanog kriminala. Takođe me 17. januara pozvao Milić da pita da li su lica locirana i pod nadzorom policije, da li se prati njihovo kretanje i kontakti. Ja sam rekao da teritorijalno nisam nadležan jer se radi o Tivtu, ali da sam obavijestio kolege - kazao je Pavićević.

Dodao je da je saznao da suprotstavljena kriminalna grupa planira likvidaciju Belivuka i Miljkovića i to po odlasku iz Crne Gore, dok se budu čekirali u zgradi Aerodroma Tivat. Povodom toga je naveo da je bilo urgentno da se djeluje u cilju prikupljanja dokaza i sprečavanja likvidacije.

Operativna informacija

Naveo je da je to bila operativna informacija koju je dobio od saradnika i u sklopu koje su saznali i da je primarna meta bio Belivuk i da je za to ubistvo kriminalna grupa obezbijedila 700.000 eura.

- Govorim o periodu gdje imamo saznanja da je u istom vremenskom periodu planirana likvidacija i Slobodana Kašćelana i na čijem sprečavanju smo takođe radili. Tada se radilo i na rasvijetljavanju planiranja ubistva Marka Ljubiše Kana u Budvi. I na državnom i lokalnom i međunarodnom nivou mogu reći da su sve tri akcije uspješno završene. Kada smo dobili ova početna saznanja da se planira lišenje života Belivuka i Miljkovića, tu informaciju smo dostavili tadašnjem pomoćniku direktora Uprave policije Zoranu Lazoviću. Inače, da je došlo do makar pokušaja likvidacije Belivuka i Miljkovića na Aerodromu Tivat, ja bih mogao reći da bi se radilo o terorističkom aktu, imajući u vidu mjesto gdje bi se to desilo, odnosno da je to zgrada Aerodroma Tivat - istakao je Pavićević i nastavio.

- Ja bih pojasnio da treba razlikovati takozvana rješenja o zabrani ulaska u Crnu Goru nekim licima za koje rješenje je potrebno pribaviti i mišljenje ANB-a, postupajući po Zakonu o strancima, od takozvane operativne, interne aktivnosti koja se tiče ove notifikacije o zabrani ulaska, što je u konkretnom slučaju sa Belivukom i Miljkovićem. Inače što se tiče policije, ova notifikacija služi za praćenje kretanja i kontakata lica za koja postoji operativni podatak da su članovi okg ili bil. Imamo situaciju da su Belivuk i Miljković u Crnu Goru ušli ilegalno u oktobru 2020, da policija u Crnoj Gori u tom trenu ne zna ništa o tome. Desila se likvidacija na teritoriji Crne Gore. Policija ima samo podatak da su nestala dva crnogorska državljanina, radi na slučaju i dolazi do kriptovanih telefona - istakao je.

Odgovarajući na pitanje advokata Zorana Piperovića, svjedok je kazao:

- Ono što mi je poznato iz izjašnjenja Zorana Lazovića i svjedoka Milorada Žižića je da su Belivuk i Miljković bili pod nadzorom policije dok su bili u Crnoj Gori. I ukoliko je to tako, ja smatram da oni nisu mogli predstavljati prijetnju po nacionalnu bezbjednost. Oni su bili 24 sata pod nadzorom policije - kazao je.

"Usmeno naređenje od Bakovića"

Službenik Uprave policije Aleksandar Bošković rekao je danas da misli da je 2018. godine za Veljka Belivuka i Marka Miljkovića određena mjera zabrane ulaska u Crnu Goru, jer su to bili pripadnici navijačkih grupa i prijetnja po bezbjednost.

- Mjera je ukinuta 28. decembra 2020, na način što sam dobio usmeno naređenje od Enisa Bakovića. Moj službenik je iz sistema Uprave policije uklonio elektronsku notifikaciju za mjeru zabrane ulaska u Crnu Goru. O tome sam tada obavijestio Bakovića. Kada sam pitao Bakovića zašto se mjera ukida, rekao je da se ukida za operativne potrebe zbog predmeta na kojem se radi. Sjećam se da sam upravo ja, tada sam bio načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta, preko kolega iz Srbije dostavio spisak lica iz Srbije, medu kojima su Belivuk i Miljković. Prvi put Uprava policije od 2016. je uvela ovu elektonsku notifikaciju za zabranu ulaska u Crnu Goru i to za veći broj lica. Što se tiče lica koja su bila na ovom spisku mjera zabrane, to smo radili i na osnovu podataka koje bi dobili i od partnerskih službi bezbjednosti - kazao je on.

Odgovarajući na pitanje advokata Zorana Piperovića, Bošković je naveo da su osnov za pomenutu notifikaciju našli u Zakonu o strancima.

- U decembru 2020, kada je skinuta ova mjera, ja nisam imao podatak, kao načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta, da su Belivuk i Miljković izvršili neko krivično djelo na teritoriji Crne Gore, niti da se spremaju da izvrše neko djelo - rekao je Bošković.