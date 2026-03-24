Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SELO TREŠNJEVICA

Nezapamćena tragedija: Dječak popio otrovnu tečnost misleći da je sok nakon čega je preminuo

Roditelji su ga odmah odvezli u bolnicu, ali nije mu bilo pomoći

Hitno prebačen u Beograd. Nova.rs

Dž. R.

24.3.2026

Nezapamćena tragedija pogodila je ivanjičko selo Trešnjevica, u susjednoj Srbiji, kada je dječak star 12 godina slučajno popio otrovnu tečnost koja se koristila za prskanje voćnjaka, nakon čega je preminuo.

- Kako smo nezvanično čuli, dječak je najvjerovatnije pomagao roditeljima u malinjaku. Kada je ožednio popio je tečnost iz plastične flašice coca-cole misleći da je sok, međutim to je bio otrovni rastvor koji su roditelji koristili za prskanje voćnjaka protiv korova - kaže za RINU jedan od mještana.

Prema nezvaničnim informacijama dječak je popio samo dva gutljaja i nije ništa rekao roditeljima, misleći da mu neće biti ništa samo od toga. Međutim, sve je završilo tragično.

- On je dobio tegobe, roditelji su ga odmah odvezli u bolnicu, a potom i prebačen za Beograd, ali nesretnom dječaku nije bilo spasa - dodaje izvor.

Mještani dodaju da je u pitanju vrijedna, radna i poštena porodica i da je ovo tragedija kakva se odavno ne pamti u selu.

# SRBIJA
# DJEČAK
# TRAGEDIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.