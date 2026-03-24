Hrvatski profesor nakon što je priveden na granici poručio Stanivukoviću: "Što ne ideš preko “Republike Srpske Krajine” koju toliko zazivaš"

Hrvatski profesor i politički komentator Goran Vojković reagirao je na privođenje gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića na granici s Hrvatskom, koji učestalo doživljava probleme prilikom pokušaja ulaska u ovu državu.

Vojković je u objavi na društvenim mrežama postavio pitanje zašto bi Stanivuković imao bilo kakav povlašten tretman prilikom ulaska u Hrvatsku, posebno imajući u vidu njegove ranije političke stavove i izjave.

– Što ne ide preko “Republike Srpske Krajine” koju toliko zaziva? Ozbiljno, zašto se ovakvima ne uskrati gostoprimstvo nego policija na granici mora zabavljati se s njime? Znamo što je govorio. Zašto bi imao povlasticu ući na teritorij Hrvatske? – napisao je Vojković.



