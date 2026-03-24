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Ministar odbrane Bratislav Gašić potvrdio: Srbija ponovo uvodi vojni rok u trajanju od 75 dana

Od razvoja situacije u svijetu i globalnih okolnosti zavisi da li će služenje vojnog roka početi od decembra ove godine ili od marta 2027. godine

Srbija uvodi vojni rok. Fena

M. P.

24.3.2026

Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić izjavio je danas da su stvoreni uslovi za ponovno uvođenje vojnog roka koji će trajati 75 dana, a da će od razvoja situacije u svijetu i globalnih okolnosti zavisiti da li će služenje vojnog roka početi od decembra ove godine ili od marta 2027. godine.

Gašić je rekao da je 60 dana predviđeno za obuku vojnika u kasarni, a 15 dana za terensku obuku i istakao da će, bez obzira na kritike o trajanju vojnog roka, budući vojnici moći da nauče mnogo toga korisnog.

- Nismo tek tako odredili 75 dana. Vojska je učiteljica života i sigurno će mnogo toga moći da nauče što će im sutra koristiti u životu - rekao je Gašić u emisiji ''Uranak'' na K1 televiziji.

Dodao je da je predviđeno da nakon završene obuke regruti u narednih nekoliko godina budu pozivani na vojne vježbe kako bi upotpunili stečeno znanje.

Istakao je da su prethodnih godina stvoreni uslovi da se vojni rok ponovo uvede kroz ulaganja u opremu, infrastrukturu i logistiku.

- Trebalo je sve to osposobiti. 'Jumko' u Vranju je bio na koljenima i u štrajkovima, a Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane su učinili mnogo za 'Jumko' da zaposle 2.200 radnika i da imaju stabilnu zaposlenost. Nama su danas magacini puni. Puni su magacini sa energentima, a dobili smo zadatak da povećamo u nekim artiklima i preko 200 posto. Magacini hrane su puni, magacini opreme, pušaka, uniformi, čizama i svega što je potrebno za obuku mladog vojnika - istakao je Gašić.

Govoreći o objektima kritične infrastrukture koje zbog trenutne globalne situacije obezbjeđuje Vojska Srbije, Gašić je rekao da se obezbjeđuje veliko skladište gasa u Banatskom dvoru, gde su rezerve gasa za cijelu Srbiju.

# SRBIJA
# VOJNI ROK
# BRATISLAV GAŠIĆ
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