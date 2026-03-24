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HRVATSKA

Sramotni grafiti na gradilištu Islamskog centra u Zadru, policija istražuje slučaj

Poruke mržnje i simboli na zidu

Gradilište Islamskog centra u Zadru. Slobodna Dalmacija

B. A.

24.3.2026

Gradilište Islamskog centra na periferiji Zadra išarano je grafitima s uvredljivim porukama koje vrijeđaju islamsku vjeru, a slučaj istražuje zadarska policija.

Nepoznati počinitelj ili više njih u periodu od 19. do 23. marta ispisali su grafite s porukama mržnje, ustaškim simbolima, ZDS oznakama, te imenima Ante Pavelić i HOS-a. Na zidovima su se mogli vidjeti natpisi poput: "Allah ne postoji" i "Smrt Islamu".

Jedan čitatelj za Slobodnu Dalmaciju komentarisao je da ovakvi sadržaji predstavljaju govor mržnje i ozbiljan oblik vandalizma.

Zadarska policija potvrdila je da istražuje slučaj na Sinjoretovu. Trenutno se kvalifikacija vodi kao oštećenje tuđe imovine, ali će se ovisno o ishodu istrage možda promijeniti.

Protiv nepoznatog počinitelja podignuta je krivična prijava.

# HRVATSKA
# ZADAR
# PORUKE MRŽNJE
# SIMBOLI NA ZIDU
# GRADILIŠTE
# ISLAMSKI CENTAR U ZADRU
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