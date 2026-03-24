MOL dobio novo produženje roka za pregovore o preuzimanju NIS-a

Mađarska kompanija MOL saopćila je da je Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija produžila rok za pregovore o kupovini većinskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 22. maja 2026. godine.

Odluka omogućava uključenim stranama da završe kupoprodajni ugovor i prateću dokumentaciju, u skladu s osnovnim principima dogovora potpisanog početkom godine.

Prema planu, MOL bi po završetku transakcije mogao preuzeti 56,15 posto udjela Gazprom u NIS-u. Ipak, realizacija posla zavisi od dodatnih odobrenja, uključujući konačnu saglasnost OFAC-a i Vlade Srbije.

Istovremeno, OFAC je izdao novu operativnu licencu NIS-u do 17. aprila, dok je JANAF produžena dozvola za transport nafte prema istoj kompaniji do istog datuma.