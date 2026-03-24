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EKONOMIJA

MOL dobio novo produženje roka za pregovore o preuzimanju NIS-a

Rok pomjeren uz dodatna odobrenja američkih vlasti

Naftna industrija Srbije. Facebook

B. A.

24.3.2026

Mađarska kompanija MOL saopćila je da je Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija produžila rok za pregovore o kupovini većinskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 22. maja 2026. godine.

Odluka omogućava uključenim stranama da završe kupoprodajni ugovor i prateću dokumentaciju, u skladu s osnovnim principima dogovora potpisanog početkom godine.

Prema planu, MOL bi po završetku transakcije mogao preuzeti 56,15 posto udjela Gazprom u NIS-u. Ipak, realizacija posla zavisi od dodatnih odobrenja, uključujući konačnu saglasnost OFAC-a i Vlade Srbije.

Istovremeno, OFAC je izdao novu operativnu licencu NIS-u do 17. aprila, dok je JANAF produžena dozvola za transport nafte prema istoj kompaniji do istog datuma.

# EKONOMIJA
# NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE
# MOL
# PREGOVORI
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