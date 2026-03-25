Opsadno stanje u Beogradu: Kosta Kecmanović pod rotacijom doveden da svjedoči, stigla i njegova majka

Dječak koji je 3. maja 2023. godine zavio Srbiju u crno, danas bi po drugi put trebalo da svjedoči u postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja, Vladimira i Miljane Kecmanović. Iako kao najbliži srodnik ima zakonsko pravo da odbije svjedočenje, on je u prvom postupku odlučio da govori, a danas će javnost saznati da li će ostati pri toj odluci.

Ubrzo nakon njega, u pratnji svojih branilaca, stigla je i njegova majka, optužena Miljana Kecmanović. Danas se očekuje jedno od najnapetijih ročišta u ponovljenom postupku, gdje će sin ponovo stati oči u oči sa roditeljima.

Pod jakim mjerama bejzbednosti i sa rotacijama, oko 8 sati je iz psihijatrijske klinike dovezen dječak koji je počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar". Na sebi je imao pancir, a policija je otvorila "kišobran" i tako ga uveli u kola Hitne pomoći, piše Telegraf.rs.

Svjedočenje dječaka ubice iz bezbjednosnih razloga izmješteno je iz Palate pravde u Specijalni sud u Ustaničkoj ulici. Marica sa dječakom ušla je u dvorište suda pod jakom policijskom pratnjom, dok su novinarske ekipe zabilježile dolazak Miljane Kecmanović, koja je u sudnicu ušla bez riječi, okružena timom advokata.

Za šta se terete Kecmanovići?

Podsjetimo, suđenje je vraćeno na početak nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvostepene presude kojima je Vladimir Kecmanović bio osuđen na 14 i po godina zatvora, a Miljana na tri godine.

Vladimir Kecmanović - tereti se za teško djelo protiv opšte sigurnosti. Tužilaštvo tvrdi da je sina vodio u streljanu i učio ga da puca, kao i da oružje nije adekvatno čuvao. Također, oboje se terete za zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica.

Miljana Kecmanović - pravnosnažno je oslobođena optužbi za nedozvoljeno držanje municije, ali joj se i dalje sudi za zanemarivanje deteta.

Iako su Vladimir i Miljana Kecmanović preko svojih advokata tražili da suđenje bude otvoreno za javnost, tvrdeći da bi to bilo "fer i pravično", sud je ostao pri odluci da javnost isključi. Ova odluka donijeta je radi zaštite interesa maloljetnih lica i privatnosti oštećenih porodica, koje su i danas prisutne u sudu, noseći se sa "maratonom bola" koji traje skoro tri godine.

Status dječaka

Interesantno je da je dječak u ovom ponovljenom postupku dobio specifičan status. Iako je ključni svjedok protiv roditelja, proširenjem optužnice on je dobio i status oštećenog u dijelu koji se odnosi na zanemarivanje i zlostavljanje.

Podsjećamo, instruktor u streljani Nemanja Marinković već je pravosnažno osuđen na godinu dana kućnog zatvora zbog davanja lažnog iskaza o tome da li je dječak vježbao pucanje u tom objektu.

Očekuje se da ročište traje nekoliko sati, nakon čega će advokati dati izjave o tome da li je svjedočenje završeno ili se nastavlja i sutra.