Iran udare NATO-a na Srbiju usporedio s ratom protiv Irana: "Historija se ponavlja"

Iranska ambasada u Srbiji objavila je poruku povodom godišnjice NATO-ova bombardiranja SR Jugoslavije 1999. godine, usporedivši tu intervenciju s aktuelnim ratom Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana.

- 24. mart 1999.: datum koji će zauvijek ostati zapamćen. Prije 27 godina NATO je pokrenuo ilegalnu, 78-dnevnu agresiju na Srbiju, kršeći međunarodno pravo bez mandata Vijeća sigurnosti UN-a - objavila je ambasada na društvenim mrežama.

Dodaju da su u napadima "namjerno gađani civilni objekti, uključujući škole i bolnice", te da su stradali brojni civili i djeca.

"Od Beograda do Teherana, isti obrazac"

Iranska ambasada tvrdi da se "historija danas tragično ponavlja kroz nezakonitu i kriminalnu agresiju SAD-a i Izraela protiv Irana".

- Od Beograda do Teherana, vidljiv je isti obrazac nasilja i ignoriranja međunarodnog prava i ljudskih života - poručuju iz ambasade.

U objavi se dodatno ističe da su Srbija i Iran "simboli otpornosti i prkosa" te da će "ostati snažni i ujedinjeni". Objavu su popratili ilustracijom na kojoj su isprepletene zastave Srbije i Irana.

NATO intervencija

NATO je, podsjetimo, u aprilu 1999. pokrenuo zračne napade na tadašnju SR Jugoslaviju nakon eskalacije sukoba na Kosovu i neuspjelih diplomatskih pregovora, uz obrazloženje da želi zaustaviti nasilje nad albanskim civilima.

Intervencija je uslijedila nakon niza ratova koje je režim Slobodana Miloševića započeo tokom 1990-ih u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, a obilježeni su teškim ratnim zločinima, uključujući etnička čišćenja i opsade gradova.

Zapadne zemlje tvrdile su da je vojna akcija bila nužna kako bi se spriječila humanitarna katastrofa, dok su međunarodni sudovi kasnije procesuirali brojne dužnosnike povezane s Miloševićevim režimom.

Usporedbe s aktuelnim ratom protiv Irana

Objava iranske ambasade dolazi u trenutku dok traje rat između SAD-a i Izraela s jedne strane i Irana s druge, koji je počeo krajem veljače koordiniranim napadima na iranske vojne i infrastrukturne ciljeve.

Iran je nakon toga uzvratio napadima na Izrael i američke saveznike u regiji te zaprijetio Hormuškom moreuzu, ključnom pravcu za globalnu trgovinu naftom, čime se sukob proširio na cijeli Bliski istok.