Dječak-ubica Kosta Kecmanović izveden iz psihijatrijske ustanove: Policija ga krila kišobranima

Kosta Kecmanović, dječak koji je prije tri godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu ubio osam osoba, uključujući devetoro vršnjaka, danas je drugi put izveden iz psihijatrijske ustanove u koju je smješten nakon masakra.

Ponovljeno suđenje

Kecmanović je izveden kako bi svjedočio u ponovljenom suđenju protiv svojih roditelja, Miljane i Vladimira Kecmanovića.

Njegov iskaz trajao je pet sati, a ukupno je pet sati proveo van psihijatrijske ustanove. Prilikom izvođenja i vraćanja, policajci su otvorili kišobrane kako mediji ne bi mogli fotografisati Kecmanovića.

Dječak je pognute glave i velikom brzinom izašao iz vozila hitne pomoći i ušao u psihijatrijsku ustanovu. Za razliku od prošlog puta kada je izveden, ovaj put nije nosio masku ni kačket.

Prema pisanju Blica, dječak je ostao pri svemu što je izjavio tokom prethodnog saslušanja. Doveden je za govornicu u pratnji radnika Centra za socijalni rad, a sudija mu je saopštio da u ovom postupku ima status oštećenog i pravo da odbije svjedočenje. Ipak, prema riječima izvora upoznatog sa slučajem, Kecmanović je naveo da će svjedočiti.

Tokom saslušanja dječak je rekao da je imao 211 izostanaka u školi.

- Imao sam 211 izostanaka, jednom sam bio prehlađen, a za ostale dane sam se pravio da sam bolestan, jer mi je bilo naporno da idem u školu - rekao je Kecmanović.

Ubio 10 osoba

Tijekom istrage, kada je Više javno tužilaštvo u Beogradu prikupljalo dokaze protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, dječak je saslušavan putem video linka iz Klinike za neurologiju i psihijatriju za djecu i omladinu, u kojoj se nalazi od trenutka kada je ubio devetoro vršnjaka i radnika školskog obezbjeđenja. Dječak nije obuhvaćen nijednim sudskim postupkom jer je, u trenutku izvršenja krivičnog djela, bio krivično neodgovoran.

Za razliku od istrage, 8. oktobra 2024. godine sanitetom Hitne pomoći prevezen je iz bolnice u zgradu Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu.

Budući da je suđenje tada, kao i sada, bilo zatvoreno za javnost, prema nezvaničnim informacijama, dječak je rekao da ne želi iskoristiti zakonsko pravo koje mu omogućava da ne svjedoči protiv članova porodice, već je ponovio iskaz koji je dao tokom istrage.