Vučić: Srbija ima više rezervi goriva nego 75 posto zemalja EU-a

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ima više rezervi goriva nego 75 posto zemalja EU-a i dodao da je dovoljno da građani, da bi se uvjerili u to, pogledaju susjedne zemlje, javlja Anadolu.

Na pitanje šta savjetuje građanima Srbije, pošto Međunarodna agencija za energetiku stalno poziva na štednju i racionalnu potrošnju energenata, Vučić je za RTS rekao da im ne preporučuje ništa, jer ako im bude rekao da štede, kako kaže, oni neće štedjeti.

- Ako im budem rekao da štede, tek tad neće da štede. Ja znam Srbe, znam svoj narod, znam građane Srbije. Sve što je racionalno u Skandinaviji, ovde neće proći. Zato mi moramo da se snađemo kao država i da budemo sasvim realni u očekivanjima. Neće ovde niko da štedi. Neće ovde niko da razmišlja o tome. I sretan sam što možemo ljudima da damo dovoljno naftnih derivata da mogu da žive - kazao je Vučić.

Rezerve goriva

Istakao je da Srbija ima više rezervi nego 75 posto zemalja EU-a.

- Mi imamo za 91 i 92 dana i pored rezervi koje smo dali, jer ih odmah zanavljamo. Tih 40.000 tona danas obnavljamo sa 22.000 tona i još nam fali ovih milijardu i sto da bismo sve obnovili i to ćemo da uradimo. Mi imamo više rezervi nego 75 posto zemalja EU-a. Tek toliko da ljudi to znaju. I to uostalom mogu da vide. Ako ne vjeruju meni ili vjeruju nekom drugom, dovoljno da pogledaju i u komšiluku i na svako drugo mjesto i da to realno sagledaju - istakao je Vučić.

Rješavanje problema sankcija

Na pitanje da li geopolitička situacija u svijetu može olakšati ili otežati rješavanje problema sankcija na ruski energetski sektor, Vučić je rekao da mu se čini da će stvari postajati složenije u svijetu.

- Uvijek bi bilo dobro kada bi neko shvatio, imali bismo manju krizu vezanu za naftu da neko hoće da pusti naftu, da ide kroz naftovod Družba. Nema nikakve sumnje. Ne bi to olakšalo samo Mađarskoj i Slovačkoj. To bi smanjilo tenziju u cijeloj centralnoj Evropi, uključujući i nas. Ali takve su odluke – jedni jednima sijeku gas, jedni jednima sijeku naftu – dodao je on.

Podrška za Sijarta

Naveo je da je dovoljno da se čuju besmislene optužbe na račun ministra vanjskih poslova Mađarske Petera Sijarta oko razgovora sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim.

- Ja moram da priznam da sam svašta u životu čuo, svakojake glupe optužbe sam u životu čuo, ali ovo je jedna od najglupljih jer ja se sa njima čujem jednom u dvije, tri sedmice kada god imamo nešto važno, oni mene da ispričaju, ja njima. I šta s tim. To tako rade prijatelji. Koliko puta sam razmijenio poruke, koliko puta sam razgovarao s Makronom. Hoćete da govorim koliko puta sam razmijenio poruke i razgovarao sa Đorđom Meloni? To sada kao oni rade za mene ili ja za njih. Kada nemate drugu argumentaciju, onda udri kako stigneš. Tako da puna podrška za Sijarta – rekao je Vučić.

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