Srbija: Svih pet parničnih presuda po tužbama protiv Kecmanovića poslate u Apelacioni sud

U Apelacioni sud u Beogradu su poslati spisi svih pet predmeta po žalbama izjavljenim na presude donijete po tužbama za naknadu nematerijalne štete protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, čiji sin je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara te škole i ranio još nekoliko dece i nastavnicu historije.

Posljednja presuda

Posljednja presuda, kojom je Viši sud u Beogradu obavezao Miljanu, Vladimira Kecmanovića i njihovog maloljetnog sina, da A. B, ranjenom dječaku isplate ukupno 2,6 miliona dinara, je zajedno sa žalbama poslata u beogradski Apelacioni sud na odlučivanje u drugom stepenu, rekla je za Tanjug portparolka Višeg suda Ivona Čogurić.

Kecmanovići su dužni da za pretrpljene fizičke bolove isplate A. B. milion dinara, za pretrpljen strah 1,5 miliona dinara i za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti 100.000 dinara.

Pored ove presude na odlučivanje u drugostepeni sud su poslate još četiri.

Presudom prvostepenog suda Kecmanovići i Osnovna škola "Vladislav Ribnikar" su obavezni da plate tužiocu J. D, ranjenom dječaku, na ime nematerijalne štete isplate ukupno 3,1 miliona dinara zbog pretrpljenog fizičkog i psihičkog bola.

Ranjenoj nastavnici historije Tatjani Stevanović, Kecmanovići su obavezani da solidarno isplate 6,9 miliona dinara zbog fizičkih bolova, straha i duševnih bolova, kao i zbog umanjenja životne aktivnosti.

Danetu Dukiću, Biljani Paunović i maloljetnima D. D. i M. D, čija je kćerka, odnosno sestra ubijena u školi, Kecmanovići i škola su prvostepenom presudom obavezani da plate ukupno 46.884.000 dinara.

Ponovljen krivični postupak

Po tužbi koju je podnijelo 27 članova porodice ubijenih u školi, Kecmanovići i škola su obavezani da plate ukupno 352.100.000 dinara, od čega 309.000.000 dinara za pretrpljene duševne bolove usljed smrti bliskog lica, a 43.100.000 dinara za pretrpljen strah.

Na sve ove presude su izjavljene žalbe i o njima će odlučivati Apelacioni sud koji će saopćiti svoje odluke pisanim putem.