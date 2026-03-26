Stravično svjedočenje o Ribnikaru: Da nije bilo očevih pištolja, ne bih ovo uradio

U ponovljenom krivičnom postupku protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka koji je počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar", jučer je pred Specijalnim sudom u Beogradu održano saslušanje maloljetnog počinioca koje je trajalo punih pet sati. Neočekivani obrt Iza zatvorenih vrata, dječak je iznio šokantne detalje o motivima zločina, ali i napravio neočekivani obrt u odnosu na svoje prethodne izjave, piše Telegraf.rs. Izvođenje dječaka iz psihijatrijske ustanove počelo je rano ujutru pod opsadnim stanjem.

Oko 07:30 sati, jake policijske snage i inspektori u civilu blokirali su prilaze klinici. Tačno u osam sati, dječak je pod pratnjom uveden u sanitetsko vozilo. Kako bi se spriječilo bilo kakvo fotografiranje, policajci su koristili kišobrane kao paravane, dok je on na glavi nosio kačket. Slična scena ponovila se i po njegovom povratku sa suđenja, kada je bez maske i kape, pognute glave, utrčao nazad u ustanovu. Poljuljana odbrana Kecmanovića Tokom svjedočenja, dječak je direktno teretio svog oca za dostupnost oružja, čime je ozbiljno poljuljao odbranu Vladimira Kecmanovića. - Da nisam imao očeve pištolje, ovo ne bih učinio - ponovio je dječak, potvrdivši da je oružje pronašao u spavaćoj sobi bez muke. On je objasnio da je pištolje uzeo dva dana prije masakra, a da je vještinu rukovanja i naviku rasklapanja oružja stekao upravo u streljani gde ga je otac vodio. Na pitanje zašto je nakon masakra rasklopio pištolj, hladnokrvno je odgovorio da je to uradio "iz navike". Vrlina je biti hladan Jedan od najpotresnijih dijelova suđenja bio je odgovor na pitanje o motivu i inspiraciji. Dječak je priznao da je ideju dobio gledajući dokumentarac o masovnom ubistvu u jednoj američkoj školi na Jutjubu. Posebno jezivo bilo je njegovo objašnjenje sopstvenog psihičkog stanja. Naveo je da ga je otac jednom prilikom nazvao "psihopatom", nakon čega je počeo da istražuje taj termin. - Priznao je da se potpuno poistovijetio sa psihopatama tokom istraživanja. Pred sudom je izjavio da smatra vrlinom to što je hladan i bez emocija - kaže sagovornik.

Na pitanje majke ubijenog Andrije Čikića o razlogu zločina, kratko je rekao: - Osjećao sam se odbačenim - nakon čega mu je pozlilo, pa je ostatak iskaza dao sjedeći uz nadzor doktora. Najveće iznenađenje Najveće iznenađenje za prisutne bio je pokušaj dječaka da abolira majku, Miljanu Kecmanović. Dok je ranije tvrdio da je njena strogoća i insistiranje na uspjehu bilo "okidač" za zločin, jučer je promenio priču. Izjavio je da njeni zahtjevi ipak nisu uticali na njegovu odluku, pravdajući promjenu mišljenja riječima da je "tek sada sazrio". Također, otkriveno je da je dječak imao čak 211 izostanaka iz škole, kojima je manipulisao glumeći prehlade i bolesti jer mu je bilo "naporno da ide u školu". Betonski dokazi Nakon suđenja, advokatica oštećenih porodica, Zora Dobričanin Nikodinović, istakla je da su jučerašnjim iskazom dobijeni "betonski dokazi" koji potvrđuju optužnicu. Suđenje je krenulo iznova nakon što je Apelacioni sud ukinuo dio prvostepene presude.