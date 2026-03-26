Hrvatska pod snježnim pokrivačem: Zimski haos zahvatio sjeverozapad zemlje

Velika promjena vremena stigla je danas u Hrvatsku, a najteže je pogođen sjeverozapad zemlje, gdje snijeg pada gotovo čitav dan i stvara ozbiljne probleme u saobraćaju.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je crvena upozorenja za zagrebačku i gospićku regiju. Za Zagreb upozorenje važi zbog jakog i olujnog vjetra, dok je u gospićkoj regiji izdato zbog snježne mećave i formiranja debljeg snježnog pokrivača. "Vrijeme je izuzetno opasno", saopćeno je iz Zavoda.

Crveno upozorenje ranije je aktivirano i za riječku regiju, te za Velebitski kanal.

Hrvatski auto-moto klub (HAK) upozorio je da su saobraćajnice mokre i klizavi širom zemlje, a put kamionima prema moru je zabranjen.

- Zbog mjestimice obilnijih oborina moguća su i zadržavanja veće količine vode na cestama - navodi HAK.

Na terenu su zimske službe koje čiste i posipavaju ceste, ali vožnja je usporena na pojedinim dionicama. Veće snježne padavine zabilježene su kod Velike Kapele, Plitvičkih jezera, Zavižana, Delnica, Gorskog Kotara, Babinog Potoka i drugih područja.

Snijeg je izazvao i velike probleme na autoputu A1 i državnoj cesti 52 (Prozor – Vrelo Koreničko). U Zagrebu je olujni vjetar iščupao jedno stablo koje je palo na parkirani automobil i potpuno ga uništilo.

Očekuje se da će zimske neprilike trajati i narednih dana, a građani su pozvani na maksimalan oprez u saobraćaju.