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OBJAVLJEN SNIMAK

Tamara Vučić i Melanija Tramp se srele u Vašingtonu: Pozdravile se na srpskom jeziku

Mediji u Beogradu prenose da su se Tamara Vučić i Melanija Tramp pozdravile na srpskom jeziku i rukovale

Melanija Tramp i Tamara Vučić. Screenshot

M. Až.

26.3.2026

Tamara Vučić, supruga predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, jučer je učestvovala na samitu pod nazivom "Njegujmo budućnost zajedno", koji je održan u sjedištu State Departmenta u Vašingtonu. Skup je otvorila prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp.

Mediji u Beogradu prenose da su se Tamara Vučić i Melanija Tramp pozdravile na srpskom jeziku i rukovale.

Objavljen je i kratki snimak na kojem se čuje kako je Melanija Tramp upitala Tamaru Vučić: "Kako ste?", dok je ona uzvratila: "Dobro, hvala", također na srpskom jeziku.

- Veliko mi je zadovoljstvo da budem dio istorijski važnog događaja u Vašingtonu – osnivanja Globalne koalicije 'Njegujmo budućnost zajedno', na inicijativu prve dame Sjedinjenih Američkih Država Melanije Tramp - napisala je Tamara Vučić na Instagramu. Takođe je objavila i snimak svog govora na skupu.

# MELANIA TRUMP
# TAMARA VUČIĆ
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