Tamara Vučić i Melanija Tramp se srele u Vašingtonu: Pozdravile se na srpskom jeziku

Tamara Vučić, supruga predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, jučer je učestvovala na samitu pod nazivom "Njegujmo budućnost zajedno", koji je održan u sjedištu State Departmenta u Vašingtonu. Skup je otvorila prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp.
Mediji u Beogradu prenose da su se Tamara Vučić i Melanija Tramp pozdravile na srpskom jeziku i rukovale.
Objavljen je i kratki snimak na kojem se čuje kako je Melanija Tramp upitala Tamaru Vučić: "Kako ste?", dok je ona uzvratila: "Dobro, hvala", također na srpskom jeziku.
- Veliko mi je zadovoljstvo da budem dio istorijski važnog događaja u Vašingtonu – osnivanja Globalne koalicije 'Njegujmo budućnost zajedno', na inicijativu prve dame Sjedinjenih Američkih Država Melanije Tramp - napisala je Tamara Vučić na Instagramu. Takođe je objavila i snimak svog govora na skupu.