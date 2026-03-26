Tamara Vučić i Melanija Tramp se srele u Vašingtonu: Pozdravile se na srpskom jeziku

Tamara Vučić, supruga predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, jučer je učestvovala na samitu pod nazivom "Njegujmo budućnost zajedno", koji je održan u sjedištu State Departmenta u Vašingtonu. Skup je otvorila prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp.

Mediji u Beogradu prenose da su se Tamara Vučić i Melanija Tramp pozdravile na srpskom jeziku i rukovale.

Objavljen je i kratki snimak na kojem se čuje kako je Melanija Tramp upitala Tamaru Vučić: "Kako ste?", dok je ona uzvratila: "Dobro, hvala", također na srpskom jeziku.