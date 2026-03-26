Marta Kos: Crna Gora i dalje je prva na redu da postane naredna članica EU-a

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je kako je Crna Gora u završnoj fazi pristupanja Evropskoj uniji (EU), dodavši kako je zemlja i dalje prva u redu da postane naredna članica, prenosi Anadolu.

Na pitanje da li je Crna Gora i dalje prva u redu da postane naredna članica, jer se u igru vraća i Island, ona je kazala da ta zemlja tek u avgustu ima referendum i da će biti pitanje da li žele da se vrate u EU.

- Ukoliko da, onda imamo specifičnu situaciju, jer oni imaju malo posla da urade, ali Crna Gora je i dalje na prvom mjestu, samo vi radite svoj posao - rekla je Kos u intervjuu za RTCG u četvrtak, nakon posjete Podgorici gdje se sastala s najvišim državnim zvaničnicima.

Zadovoljna tempom

Kazala je da je Evropska komisija (EK) zadovoljna tempom reformi koje Crna Gora sprovodi.

- Sada ste u završnoj fazi i sav vaš trud donosi rezultate. Ipak, predstoji mnogo posla i morate da završite sva poglavlja i toga je puno i morate sve da napravite na inkluzivan način. Sve reforme morate da usvojite i nezavisno pravosuđe koje će da se bori protiv korupcije mora biti tu. Veoma je ohrabrujuće što ste postigli - istakla je Kos.

Zaštitni mehanizmi

Govoreći o zaštitnim mehanizmima pristupanja novih članica, ona je rekla da se EU mora zaštititi u smislu da sve države članice moraju da poštuju pravila EU-a.

- To važi za sve države koje nam se pridružiju, ali to su zaštitini mehanizmi. Ako država ne radi kako treba, onda se mehanizmi aktiviraju. To su 'safe cards'. Ako sve uslove ispunite, bit ćete punopravna članica EU-a . zaključila je Kos.