Snažna oluja pogodila Zagreb: Vjetar rušio stabla i dizao krovove, otkazana nastava, pojedini putevi u kolapsu

Dijelove Hrvatske zahvatili su jaki padavine i snažan vjetar koji je u Zagrebu prouzrokovao veliku materijalnu štetu. Zbog posljedica nevremena došlo je do prekida javnog prijevoza, a nastava u školama je obustavljena.

Snijeg je počeo padati još prethodnog dana, a tokom noći je dodatno otežao saobraćaj na sjeverozapadu zemlje. Iako Zagreb nije zatrpan snijegom, snažni udari vjetra rušili su stabla, oštećivali krovove, ograde i razne konstrukcije koje nisu bile dobro učvršćene. Neka od oborenih stabala pala su na parkirana vozila i uništila ih.

Nevrijeme, koje je trajalo od jučer pa kroz cijelu noć, prouzrokovalo je i oštećenja na tramvajskim vodovima, što je dovelo do velikih problema u javnom prijevozu. Mnoge linije su obustavljene ili preusmjerene, a potpuna normalizacija očekuje se tokom poslijepodneva nakon sanacije kvarova.

Vatrogasci u Zagrebu su tokom noći imali oko 300 intervencija.

Zbog opasnih vremenskih uslova i jakog vjetra, gradske vlasti su odlučile da se u petak ne održava nastava u osnovnim i srednjim školama, kako bi se zaštitila sigurnost učenika. Preporučeno je da djeca ostanu kod kuće ukoliko je to moguće, dok će za one koji to ne mogu biti organizovan boravak u školama.